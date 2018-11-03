Чорноморець – Зоря: матч відбудеться без глядачів

Вболівальники Чорноморця не зможуть підтримати свою команду в матчі проти Зорі.

Матч 14-го туру чемпіонату України Чорноморець – Зоря відбуватиметься за порожніх трибун, повідомляє офіційний сайт одеського клубу.

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Причиною цьому стало те, що правоохоронні органи не можуть надати гарантій безпеки при проведенні чергового поєдинку на стадіоні Чорноморець.

Під час двох попередніх матчів за участю одеситів на домашній арені відбулися масові грубі порушення правил поведінки для глядачів.

Нагадаємо, матч Чорноморець – Зоря відбудеться 4 листопада, початок о 19:30.