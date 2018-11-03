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Чорноморець – Зоря: матч відбудеться без глядачів

13:26 165 Читать на русском
Чорноморець – Зоря: матч відбудеться без глядачів
Матч Чорноморець – Зоря відбудеться без глядачів

Вболівальники Чорноморця не зможуть підтримати свою команду в матчі проти Зорі.

Матч 14-го туру чемпіонату України Чорноморець – Зоря відбуватиметься за порожніх трибун, повідомляє офіційний сайт одеського клубу.

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Причиною цьому стало те, що правоохоронні органи не можуть надати гарантій безпеки при проведенні чергового поєдинку на стадіоні Чорноморець.

Під час двох попередніх матчів за участю одеситів на домашній арені відбулися масові грубі порушення правил поведінки для глядачів.

Нагадаємо, матч Чорноморець – Зоря відбудеться 4 листопада, початок о 19:30.

Україна14 тур

Чорноморець - Зоря: Неділя 04 листопада 2018

Чорноморець
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дн
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год
:
33
хв
Зоря
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Чорноморець - Зоря Зоря Зоря Чорноморець Чорноморець
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