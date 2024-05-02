"У матчі з Динамо ми вдалися до певної кадрової ротації. Хлопці, які мали менше ігрової практики у попередніх поєдинках, заслуговували на свої хвилини на полі. Загалом, усі хлопці сьогодні – молодці. Хоча рахунок болючий для нас. Щодо першого пропущеного голу, який багато у чому був вирішальним – той момент ще потрібно переглядати. Перше враження після розмови з командою – проблема була у стінці.

Голи Ярмоленка і Пономаренка у відеоогляді матчу Динамо – Верес – 3:0

Вболівальники, які дивилися гру – бачили, що сьогодні в нас була справді хороша контргра. Були моменти, напівмоменти. Не вистачило якості у фінальній третині поля. Попри не дуже хороший рахунок, гру оцінюю позитивно. Побачив багато позитиву у нашому виконанні перед дуже важливою грою з Минаєм", – наводить слова Шандрука офіційний сайт Вереса.

Нагадаємо, Динамо розбило Верес у перенесеному матчі 5-го туру УПЛ (3:0). Голами відзначались Ярмоленко, Пономаренко та Шепелєв.

Динамо розгромило Верес – Пономаренко забив дебютний гол за основу киян