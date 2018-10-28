Червенков: Я винен, коли ми робимо тактичні помилки, нехай і футболісти беруть відповідальність на себе

Головний тренер Чорноморця Ангел Червенков прокоментував розгромну поразку від Карпат у 13 турі УПЛ.

"Поганий день. Те, що вийшло на полі, для мене – катастрофа. Мені соромно розмовляти, тому що нічого не виходило. Йшла перша хвилина, коли наша технічна помилка призвела до пенальті. 0:1 – 2 хвилина, все змінюється: психологія, тактика і все інше. Потім у нас були хороші моменти. На жаль, Чорній не забив. А коли не забивають голи, ситуація змінюється, вона інша – і в психологічному плані, і в тактичному.

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Погано, що ми почали другий тайм теж з технічної помилки, яка призвела до контратаки і другого голу. До 49-ї хвилини ми пропустили два м'ячі. Я хотів поміняти що-небудь, тому що на полі нічого не виходило. Тому на полі з'явився Карноза, який може проявити себе в атакуючому плані. Але ні він, ні Штогрін, ні Роберт нам не допомогли. Ще раз кажу: мені соромно перед усіма, що ми так програли без характеру, бойового духу, який повинен бути на полі.

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Ситуація дуже важка, це правда. Не знаю. Треба поговорити з керівництвом, тому що є, що є. Це наші гравці, це наші футболісти, інших немає. Треба подивитися, які у нас є варіанти? Невеликі варіанти. Я не хочу говорити, що у нас грають молоді футболісти – ви про це знаєте. Але, на жаль, потенціал – такий, майстерність – така. Чому ми робимо помилки? Нехай і футболісти беруть відповідальність на себе. Я винен, коли ми робимо технічні та тактичні помилки. Так, я відповідальна людина, від відповідальності не втікаю. Але є й інші моменти. Сьогодні всім важко. І треба подумати, що робити в майбутньому.

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Чому наші футболісти не забивають голи? Це від кого залежить? Тренер винен? Чому ми привозимо собі голи? Тренер винен? Якщо тренер винен, я згоден. Ви мені підкажіть. Якщо будемо забивати, то і результати будуть інші, і очки будуть. Ви знаєте, яка божевільна помилка була в матчі з Олімпіком. Тоді я теж був винен? Я не відмовляюся від відповідальності, я вам сказав, але це наші можливості", – цитує Червенкова офіційний сайт Чорноморця.