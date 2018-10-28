Шаран: Ми не думаємо про п'єдестал, завдання Олександрії – потрапити до першої шістки

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран поділився враженнями після матчу 13-го туру УПЛ проти Зорі.

"Ми знали, що Зоря буде ризикувати. Луганці діяли з одним опорним півзахисником, намагаючись більше атакувати. Ми ж вирішили грати від оборони, оскільки це був стратегічний матч. Я задоволений таким результатом.

Зоря – Олександрія – 0:0 – відеоогляд матчу

Спостерігаючи ж за матчем з трибун (Володимир Шаран був вилучений в минулому турі. – прим. Футбол 24), вважаю, що в перші 15 хвилин ми провалили гру. Було дуже багато браку. Але як сказали мені футболісти, це через те, що поле перед грою не було полите. Раніше Олександрія так не грала. М'яч змінив швидкість. Але я радий, що в підсумку наш план на поєдинок спрацював.

Олександрія не думає про п'єдестал. Для початку нам потрібно потрапити до першої шістки. Вся боротьба попереду, для нас кожна з таких команд, як Ворскла, Маріуполь, Зоря, Десна, навіть Карпати з Чорноморцем – конкуренти. Наприклад, минулий наш поєдинок проти львів'ян був дуже складним, суперник виглядав пристойно. Між командами немає прірви. Ну, хіба що Арсенал трохи відстає по очках.

Зоря та Олександрія розписали нульову нічию

Наступний поєдинок буде не менш складним. За підбором виконавців Десна не поступається багатьом командам, в тому числі і Олександрії", – цитує Шарана Zbirna.com.