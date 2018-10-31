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Захисник Львова Парамонов: Ніхто не задирає носа після перемоги над Динамо

30 жовтня 21:24 322 Читать на русском
Захисник Львова Парамонов: Ніхто не задирає носа після перемоги над Динамо
Беньямін Вербіч та Вадим Парамонов / ФК Львів

Захисник Львова Вадим Парамонов прокоментував настрій всередині команди після перемоги в матчі 13 туру УПЛ проти Динамо (1:0).

"Звичайно, дуже приємно обіграти таку команду як Динамо, адже це гранд українського футболу. Ця перемога запам’ятається усім надовго!

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Налаштовувати нас особливо не потрібно було, адже ми чудово розуміли, проти кого виходили грати. Юрій Михайлович просив, щоб ми зіграли дисципліновано і чекали свої шанси, адже вони обов’язково будуть. Так і сталося.

У нас в команді ніхто не задирає носа: виграли, пораділи і забули! Готуємося далі, бо попереду нас очікують ще низка складних ігор.

Динамо – Львів – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Я вважаю, що нам під силу потрапити до шістки. Все залежить тільки від нас, і ми докладемо максимум зусиль, щоб за підсумками першого етапу УПЛ потрапити до шести найкращих колективів змагань", – цитує Парамонова офіційний сайт Львова.

Україна13 тур

Динамо - Львів: Неділя 28 жовтня 2018

Динамо
Матч завершено
0 : 1
Львів
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Динамо Динамо Львів Львів Вадим Парамонов Вадим Парамонов Динамо - Львів
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