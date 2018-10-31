Захисник Львова Парамонов: Ніхто не задирає носа після перемоги над Динамо

Захисник Львова Вадим Парамонов прокоментував настрій всередині команди після перемоги в матчі 13 туру УПЛ проти Динамо (1:0).

"Звичайно, дуже приємно обіграти таку команду як Динамо, адже це гранд українського футболу. Ця перемога запам’ятається усім надовго!

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Налаштовувати нас особливо не потрібно було, адже ми чудово розуміли, проти кого виходили грати. Юрій Михайлович просив, щоб ми зіграли дисципліновано і чекали свої шанси, адже вони обов’язково будуть. Так і сталося.

У нас в команді ніхто не задирає носа: виграли, пораділи і забули! Готуємося далі, бо попереду нас очікують ще низка складних ігор.

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Я вважаю, що нам під силу потрапити до шістки. Все залежить тільки від нас, і ми докладемо максимум зусиль, щоб за підсумками першого етапу УПЛ потрапити до шести найкращих колективів змагань", – цитує Парамонова офіційний сайт Львова.