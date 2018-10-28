Динамо – Львів – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Динамо вдома мінімально програло ФК Львів в рамках 13-го туру УПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу Динамо – Львів.

На початку першого тайму Динамо заволоділо територіальною перевагою і більше володіло м'ячем, проте забити вдалось Львову. Тейлор після рикошету від Піваріча у центрі поля втік від Шабанова та ударом в дальній кут переграв Бойка.

Динамо сенсаційно програло Львову

Той же Тейлор міг робити рахунок 0:2, але з вигідної позиції не влучив у ворота. Вже на перших секундах другої половини гри кияни могли зрівняти рахунок. Після рикошету в штрафному майданчику Львова м'яч потрапив до Сідклея, який з вигідної позиції пробив невлучно.

На 83-й хвилині Динамо створило чи не найнебезпечніший момент у матчі. Шапаренко виграв верхову боротьбу та пробив головою, проте м'яч пролетів повз ворота. Це була остання нагода киян для того, щоб зрівняти рахунок.

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