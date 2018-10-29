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Президент Ворскли спростував інформацію Бурбаса про ультиматум футболістів у ФФУ стосовно боргів

20:27 305 Читать на русском
Президент Ворскли спростував інформацію Бурбаса про ультиматум футболістів у ФФУ стосовно боргів
Роман Черняк / Фото: соцмережі

За словами президента Ворскли Романа Черняка, виплата частини заборгованості гравцям команди не пов'язана з жодними листами в ФФУ.

Як відомо, Ворскла мала великі борги перед футболістами. Журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас повідомляв, що гравці полтавського клубу перед матчем з Арсеналом у Лізі Європи скерували лист у ФФУ з проханням вплинути на ситуацію, інакше вони не вийдеть на гру. Після матчу частину заборгованості погасили.

Ворскла виплатила футболістам половину боргів

За словами президента Ворскли Романа Черняка, жодних листів в ФФУ не було, повідомляє портал Report.

"Ніде правди діти, такі проблеми були. Але все відрегулювали і вирішили, покривши всі борги.

Все це вигадки і неправда. Журналісти женуться за сенсаціями, часом пишучи їх самостійно. Виплата боргів ніяк не пов'язана з якими-небудь погрозами", – сказав Черняк.

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Теги
Ворскла Ворскла Роман Черняк Ігор Бурбас
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