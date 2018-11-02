Лєднєв: Зорі потрібно використовувати кожну можливість, щоб наздогнати суперників в УПЛ

Півзахисник Зорі Богдан Лєднєв вважає, що його команда повинна більше працювати, щоб виправити турнірне становище.

"Потрібно наздоганяти суперників в Прем'єр-лізі. Плюс не можна втрачати шанс якомога далі пройти в кубку. Це хороший шанс потрапити у Лігу Європи, тим більше, що в чемпіонаті ми займаємо поки не те місце, яке хотілося б.

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У нас зараз кожен матч дуже важливий. Ми втратили багато очок і потрібно використовувати кожну можливість, щоб наздогнати інші клуби. Потрібно працювати ще більше", – цитує Лєднєва прес-сліжба Зорі.

Після 13 турів луганці займають 8-е місце в турнірній таблиці УПЛ. Наступний матч Зоря проведе 4 листопада в Одесі, де зустрінеться з місцевим Чорноморцем.

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