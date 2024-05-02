Два претенденти на чемпіонський титул – донецький Шахтар та київське Динамо – практично синхронно здобули перемоги у перенесених матчах УПЛ. "Гірники" у Києві розібралися із кризовим Чорноморцем (4:1) завдяки хет-трику бразильського новачка Марлона Гомеса, а столична команда розгромила Верес (3:0). За киян дебютним голом відзначився Матвій Понамаренко, якого через антропометрію уже називають "новим Довбиком".

Через тур на грандів чекає українське Класичне, яке може додати інтриги у чемпіонській гонитві: станом на сьогоді Шахтар випереджає Динамо на 4 очки. До вашої уваги огляд поєдинків українського мідвіку і хитрощі, до яких вдалися гравці обох команд, щоб уникнути дискваліфікації на вищезгадане Класичне у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

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