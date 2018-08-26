Карпати – Арсенал-Київ та ще 2 матчі УПЛ. Анонс

В рамках 6-го туру УПЛ Карпати вдома приймають Арсенал-Київ, Зоря зіграє проти Десни, а Маріуполь – проти Львова. Анонс та прогноз матчів читайте на Футбол 24.

Карпати – Арсенал-Київ

26 серпня, 19:30, Львів, стадіон "Україна"

Головний арбітр: Віктор Копієвський (Кропивницький)

Телетрансляція на каналі "ZIK", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Карпати у новому сезоні залишились вірними своєму стилю: заявили про бажання потрапити у першу шістку, виграли один матч за п'ять турів та змінили головного тренера. Тим не менш, львівська команда наразі виглядає по-справжньому круто, розриваючи суперника та забиваючи красиві голи – щоправда, лише в одному таймі з двох. От і у минулому матчі проти Десни "леви" програли перші 45 хвилин з рахунком 2:0, у другій половині вигравши з таким же рахунком. У шостому турі Карпатам випала можливість проявити всю свою міць на фоні аутсайдера чемпіонату – Арсенала-Київ. Дана зустріч стане битвою зіркових тренерів – львівський екс-асистент Моурінью Жозе Мораіш поміряється силами з колишнім топ-форвардом Фабріціо Раванеллі. Виглядає, ніби УПЛ – справжня топ-ліга.

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Про спортивні результати Арсенала-Київ говорити багато не доводиться. Команда лише у попередньому турі змогла набрати перші очки, розкатавши досить нудну нічию з Чорноморцем. Більш гарними справи киян від цього не стали: через клуб продовжують проходити табуни новачків, колишній тренер вимагає віддати борги по зарплатні, а навколо персони Фабріціо Раванеллі почали літати перші розмови про відставку. Поки що матчі Арсенала вражають лише особливостями роботи з вболівальниками: так, перед грою проти Чорноморця першим 250 гостям стадіону обіцяли безкоштовну приправу. Цікаво, чим заманюватимуть людей після того, як команда повернеться зі Львова? Дуже хочеться, щоб приправою нарешті став футбол.

Статистика протистояння Карпат проти Арсенала-Київ

Всього: 34 матчі, 10 перемог Карпат, 12 нічиїх, 12 перемог Арсенала-Київ. Різниця м’ячів – 39:53 на користь Арсенала.

У Прем’єр-лізі: 33 матчі (+10, =12, -11, 39-51)

Кадрова ситуація Карпат та Арсенала-Київ мало відрізняється від тієї, яка була минулого тижня. Жоден футболіст не травмований, дискваліфікацій також немає – під сумнівом лише участь Артема Федецького, в якого на днях помер батько. Всі інші виконавці тренувалися у штатному режимі й готові до матчу.

Родзинки матчу:

– Безпрограшна серія Арсенала-Київ у матчах з Карпатами у Прем’єр-лізі триває 6 матчів: 4 перемоги та 2 нічиї.

– Арсенал-Київ програє на виїзді впродовж рекордних для клубу 7-ми матчів.

– Карпати можуть зазнати 100-ї домашньої поразки в УПЛ.

Орієнтовні склади на матч Карпати – Арсенал-Київ

Карпати: Кучинський, Лебеденко, Мегреміч, Лобай, Мірошниченко, Вербний, Ербес, Карраскаль, Ді Франко, Мякушко, Швед

Арсенал-Київ: Сітало, Дубінчік, Піріч, Єліч, Ніколіч, Домбровський, Оріховський, Лола, Баланюк, Бушман, Алєксєєв

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Зоря – Десна

26 серпня, 19:30, Запоріжжя, "Славутич Арена"

Головний арбітр: Євген Арановський (Київ)

Телетрансляція на каналі "2+2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Зоря після важкої гри проти РБ Лейпциг виснажена як фізично, так і психологічно. Футболісти та тренери луганців зараз більше сконцентровані на матчі-відповіді, що може негативно позначитись на УПЛ – вчора це яскраво довів одеський Чорноморець, вирвавши нічию у Динамо. Очевидно, що Юрію Вернидубу доведеться застосовувати ротацію, однак глибокою вона не буде – луганцям очки потрібні не менше, ніж виїзні голи у Німеччині. Зоря і так багато втратила у новому сезоні, при комфортному календарі вигравши лише два матчі з п'яти. Зустріч проти Десни має важливе значення, тож чернігівцям на легку прогулянку розраховувати не доводиться.

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Зоря перед грою проти Десни провела важкий матч з РБ Лейпциг

"Сіверяни" перед своїм дебютом в УПЛ отримали дуже багато авансів та зібрали під своїми кольорами потужний склад, однак реалії елітного дивізіону виявилися не такими солодкими. Гучний розгром Маріуполя у другому турі став поки що єдиною вікторією підопічних Олександра Рябоконя, які тихенько спустилися на дев'яту позицію у турнірній таблиці. В останньому турі Десна вигравала у Карпат 2:0, однак не змогла втримати перемогу – та і підсумкова нічия виглядала дещо подарунковим результатом для чернігівців. Гра проти Зорі, таким чином, стає для новачків УПЛ справою честі – більше втрачати очки команда з таким потужним складом просто не має права.

Статистика протистояння Зорі проти Десни

Всього – 10 матчів, 5 перемог Зорі, 2 нічиї, 3 перемоги Десни. Різниця м’ячів – 20:11 на користь Зорі.

У Прем’єр-лізі: раніше не зустрічалися.

Кадрова ситуація Зорі виглядає стабільно. Артем Громов досі не повернувся у загальну групу й не прийме участь у грі, однак луганський клуб поповнив атаку форвардом лісабонського Спортінга Леонардо Руїсом, оренда якого триватиме рік. Всі інші футболісти Зорі тренувалися у штатному режимі – як і футболісти Десни.

"Родзинки" матчу:

– Зоря може пропустити 750-й гол у Прем’єр-лізі;

– Форвард Десни Олександр Ковпак може забити 75-й гол у Прем’єр-лізі.

Орієнтовні склади на матч Зоря – Десна

Зоря: Феліпе, Чеберко, Сваток, Чечер, Каменюка, Сілас, Харатін, Арвеладзе, Кочергін, Караваєв, Кабаєв

Десна: Літовка, Мостовий, Гітченко, Братков, Люлька, Огіря, Коберідзе, Волков, Хльобас, Д. Фаворов, Філіппов

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Маріуполь – Львів

26 серпня, 19:30, Маріуполь, стадіон ім. В. Бойка

Головний арбітр: Ярослав Козик (Мукачево)

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Наскільки класно виглядають досягнення Маріуполя у кваліфікації Ліги Європи, настільки ж гнітюче враження справляють результати азовців у чемпіонаті. Підопічні Олександра Бабича програли три матчі з чотирьох – і поразок могло бути більше, якби УПЛ не перенесла гру проти Динамо. Правда, не можна не відзначити деякий прогрес футболу Маріуполя: над Арсеналом-Київ команда здобула вольову перемогу, а програш Ворсклі став справжньою трагікомедією – Кулач забив Худжамову супергол у стилі Роналду, а на останніх хвилинах Полегенько зрізав м'яч у власні ворота. Тим не менш, поразка залишається поразкою – і якщо вона буде зафіксована ще й у матчі проти Львова, то керівництво клубу буде просто забов'язано задуматись над відставкою Олександра Бабича.

Бакалов: У Маріуполя буде перевага у матчі проти Львова

Маріуполь програв три з чотирьох матчів у новому сезоні УПЛ

Львів у новому сезоні довгий час виглядав досить перспективно, ділом підтверджуючи заяви про задачу потрапляння у верхню шістку. Тим не менш, до шостого туру стало очевидно – на "новачків" чекає складне майбутнє. В останніх чотирьох турах львів'яни програли тричі, не вигравши у жодному, а перед матчем проти Шахтаря вони взагалі втратили головного тренера – виявилося, що бразилький наставник Жилмар не мав відповідної ліцензії. Команду очолив Юрій Бакалов, у якого немає часу на розкачку – очки потрібно набирати тут і зараз. Втім, у нього під рукою досить перспективний склад та нестабільний суперник, тож назвати Львів аутсайдером у грі проти Маріуполя важко.

Статистика протистояння Маріуполя проти Львова

Всього – 5 матчів, 3 перемоги Маріуполя, 2 перемоги Львова. Різниця м’ячів – 8:5 на користь Маріуполя.

У Прем’єр-лізі: 2 матчі (+1, =0, -1, 3:2)

Кадрова ситуація Львова виглядає райдужно – травмованих у першій команді немає, а дискваліфікований за червону картку центрбек Владислав Приймак вже відбув покарання та готовий прийняти участь у грі з Маріуполем. У складі азовців пошкоджень чи вилучень ніхто не отримував, тож Олександру Бабичу, як і Юрію Бакалову, доступний повний набір виконавців.

"Родзинки" матчу:

– Львів може зазнати 20-ї поразки в УПЛ або 10-й раз зіграти внічию.

– Гравці Львова в гостях забивають голи впродовж рекордних для клубу 5-ти матчів – 9 м’ячів.

Орієнтовні склади на матч Маріуполь – Львів

Маріуполь: Худжамов, Демірі, Яворський, Дава, Кірюханцев, Піхальонок, Федорчук, Тищенко, Мишньов, Чурко, Борячук

Львів: Бандура, Воронін, Парамонов, Адамюк, Голіков, Приймак, Каленчук, Панамбі, Бруно, Западня, Дуарте