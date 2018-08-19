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Десна – Карпати – 2:2 – відео голів та огляд матчу

19:59 706 Читать на русском
Десна – Карпати – 2:2 – відео голів та огляд матчу
Десна – Карпати / Фото ФК Десна

Карпати та Десна розписали гольову нічию (2:2) у 5 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

У 5-му турі української Прем'єр ліги чернігівська Десна приймала львівські Карпати.

Матч видався дуже напруженим, вже у першому таймі господарі двічі змогли відзначитись у воротах Карпат завдяки точними ударам Дениса Безбородька та Дениса Фаворова.

Карпати вирвали нічию на полі Десни в дебютному матчі Мораіша

Здавалося, що перемога вже у Десни в кишені. Проте у 2-й половині зустрічі "леви" змогли здійснити камбек. Спочатку красивий м'яч забив Артем Мірошниченко, а відновив рівновагу новачок команди Железнічар Мехреміч. У підсумку, нічия 2:2.

Україна. УПЛ, 5 тур

Десна – Карпати – 2:2

Голи: Безбородько, 25, Д. Фаворов, 42 – Мірошниченко, 58, Мехреміч, 80

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Україна5 тур

Десна - Карпати: Неділя 19 серпня 2018

Десна
Матч завершено
2 : 2
Карпати
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