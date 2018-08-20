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Літовченко: Жоден футболіст, який залишив Арсенал, не отримав все йому належне

21:51 530 Читать на русском
Літовченко: Жоден футболіст, який залишив Арсенал, не отримав все йому належне
Сергій Літовченко / Фото ФК Арсенал-Київ

Екс-тренер київського Арсенала Сергій Літовченко розповів, що всім гравцям, які покинули клуб, не виплатили всі кошти.

"Жоден футболіст, який залишив київський клуб, не отримав все йому належне. Тобто, політика "канонірів" така – ти йдеш, значить на останньому місці в черзі. Спочатку розраховуються з гравцями, які на даний момент числяться в клубі, потім вже, якщо є така можливість, частково погашають борги з футболістами, що розірвали контракт.

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На моїй пам'яті, знову-таки, це порожні обіцянки. Мої слова підтвердять всі гравці без винятку, які пішли в цьому сезоні", – розповів Літовченко в інтерв'ю сайту FootBoom.

Теги
Арсенал-Київ Арсенал-Київ Сергій Літовченко Сергій Літовченко
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