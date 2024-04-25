Радник Ігоря Суркіса в Динамо Артем Кравець розповів, як проходить його навчання для футбольних менеджерів, під час якого він відвідав академії Аякса та Манчестер Сіті.

"Чи відстають українські футбольні школи від топ-академій? В Амстердамі та Манчестері ми були групою, в яку входили представники лондонського Арсенала, Манчестер Юнайтед, Спортінга, Роми, Борусії (Дортмунда) та багато інших європейських клубів, і хочу відзначити, що всі без винятку дуже позитивно відгукуються про динамівську школу.

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Відзначають, що багато талановитих футболістів зростають. І це правда. У нас по всій країні, не лише в Динамо, багато талановитих гравців, їм треба допомагати розвиватися й рухатися в правильному напрямку. За наявністю талантів ми не поступаємося нікому, але потрібно зробити для них відповідні умови, організовувати навчання для тренерів, адже багато чого залежить від наставників.

Як складно розвивати динамівську академію в умовах війни? Є свої проблеми, звичайно, на які дуже сильно впливає війна. У першу чергу, треба розуміти, що багато дітей поїхали за кордон. Також усі ми розуміємо, що важка ситуація в самій країні, тож неправильно вимагати зараз вкладати великі кошти в розвиток дитячо-юнацького футболу. Звичайно, треба інвестувати, розвиватися, але до всього потрібно підходити з "холодною" головою. Адже всі ми розуміємо, що наразі головна мета для нас усіх – перемога у війні", – поділився Кравець у інтерв'ю офіційному сайту Динамо.

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