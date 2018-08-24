Зоря – РБ Лейпциг – відеоогляд матчу

Зоря зіграла внічию з РБ Лейпцигом у першому матчі раунду плей-офф Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу Зоря – РБ Лейпциг.

Луганська Зоря зуміла втримати нічию у матчі проти німецького РБ Лейпцига. Підопічні Юрія Вернидуба залишилися в меншості вже на 17-й хвилині матчу після вилучення Богдана Лєднєва, але зуміли не пропустити.

Зоря удесятьох втримала нічию у матчі з РБ Лейпциг у Лізі Європи

Ліга Європи, плей-офф кваліфікації

Зоря – РБ Лейпциг – 0:0

Вилучення: Лєднєв, 17 (Зоря, неспортивна поведінка)