Помер Андрій Федецький – батько капітана Карпат

Сьогодні на 61-році життя пішов з життя Андрій Стефанович Федецький – один з найкращих бомбардирів в історії луцької Волині та батько капітана львівських Карпат Артема Федецького.

Помер батько капітана Карпат Артема Федецького. Серце Андрія Федецького зупинилося на 61-році життя після тривалої хвороби, повідомляє офіційний сайт Карпат.

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Лише 5 серпня колишній футболіст Волині відсвяткував своє 60-річчя. У своїй кар'єрі Андрій Федецький забив 91 гол у складі Волині та ділить перше місце з Володимиром Диким.

Прощання відбудеться сьогодні ввечері у Луцьку.

"Футбол 24" висловлює глибокі співчуття всім рідним та близьким Андрія Стефановича Федецького.