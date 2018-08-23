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Помер Андрій Федецький – батько капітана Карпат

11:53 500 Читать на русском
Помер Андрій Федецький – батько капітана Карпат
Артем Федецький втратив батька / фото із соцмереж

Сьогодні на 61-році життя пішов з життя Андрій Стефанович Федецький – один з найкращих бомбардирів в історії луцької Волині та батько капітана львівських Карпат Артема Федецького.

Помер батько капітана Карпат Артема Федецького. Серце Андрія Федецького зупинилося на 61-році життя після тривалої хвороби, повідомляє офіційний сайт Карпат.

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Лише 5 серпня колишній футболіст Волині відсвяткував своє 60-річчя. У своїй кар'єрі Андрій Федецький забив 91 гол у складі Волині та ділить перше місце з Володимиром Диким.

Прощання відбудеться сьогодні ввечері у Луцьку.

"Футбол 24" висловлює глибокі співчуття всім рідним та близьким Андрія Стефановича Федецького.

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Смерті футболістів Андрій Федецький Артем Федецький Артем Федецький Карпати Карпати Волинь Волинь
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