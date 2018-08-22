Зоря орендувала форварда Спортінга Руїса

Луганська Зоря оголосила про оренду нападника лісабонського Спортінга Леонардо Асеведо Руїса

Колумбійський форвард Леонардо Руїс наступний сезон проведе в Зорі на правах однорічної оренди зі Спортінга, повідомляє офіційний сайт луганського клубу.

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Права на Леонардо Руїса належить лісабонському Спортінгу, але минулий сезон виконавець провів в оренді в Боавішті, за яку в чемпіонаті Португалії зіграв 19 матчів, забив 1 м'яч і зробив 1 результативну передачу.

Раніше колумбієць виступав за Порту, але за головну команду "драконів" не провів жодного поєдинку.

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