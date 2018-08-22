toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
АЯКС - ДИНАМО СЕРГІЙ РЕБРОВ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Зоря орендувала форварда Спортінга Руїса

20:31 1454 Читать на русском
Зоря орендувала форварда Спортінга Руїса
Леонардо Руїс / фото із соцмереж

Луганська Зоря оголосила про оренду нападника лісабонського Спортінга Леонардо Асеведо Руїса

Колумбійський форвард Леонардо Руїс наступний сезон проведе в Зорі на правах однорічної оренди зі Спортінга, повідомляє офіційний сайт луганського клубу.

Зоря – РБ Лейпциг: передматчева прес-конференція Юрія Вернидуба

Права на Леонардо Руїса належить лісабонському Спортінгу, але минулий сезон виконавець провів в оренді в Боавішті, за яку в чемпіонаті Португалії зіграв 19 матчів, забив 1 м'яч і зробив 1 результативну передачу.

Раніше колумбієць виступав за Порту, але за головну команду "драконів" не провів жодного поєдинку.

Хейт від всієї Німеччини, ставка на молодь і все для Red Bull. РБ Лейпциг – сильний і хитрий суперник Зорі в Лізі Європи

Теги
Трансфери Спортінг Лісабон Спортінг Лісабон Трансфери чемпіонату України Леонардо Руїс Леонардо Руїс Зоря Зоря
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
53
хв
Зеніт
19:00
Мольде
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук