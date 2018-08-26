Карпаты – Арсенал-Киев и еще 2 матча УПЛ. Анонс

В рамках 6-го тура УПЛ Карпаты дома принимают Арсенал-Киев, Заря сыграет против Десны, а Мариуполь – против Львова. Анонс и прогноз матчей на Футбол 24.

Карпаты – Арсенал-Киев

26 августа, 19:30, Львов, стадион "Украина"

Главный арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Телетрансляция на канале "ZIK", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Карпаты в новом сезоне остались верными своему стилю: заявили о желании попасть в первую шестерку, выиграли один матч за пять туров и сменили главного тренера. Тем не менее, львовская команда пока выглядит по-настоящему круто, разрывая соперника и забивая красивые голы – правда, лишь в одном тайме из двух. Вот и в прошлом матче против Десны "львы" проиграли первые 45 минут со счетом 2:0, во второй половине выиграв с таким же счётом. В шестом туре Карпатам представилась возможность проявить всю свою мощь на фоне аутсайдера чемпионата – Арсенала-Киев. Данная встреча станет битвой звёздных тренеров – львовский экс-ассистент Моуринью Жозе Мораиша померится силами с бывшим топ-форвардом Фабрицио Раванелли. Выглядит, будто УПЛ – настоящая топ-лига.

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О спортивных результатах Арсенала-Киев говорить много не приходится. Команда только в предыдущем туре смогла набрать первые очки, раскатав довольно скучную ничью с Черноморцем. Лучше дела киевлян от этого не стали: через клуб продолжают проходить табуны новичков, бывший тренер требует отдать долги по зарплате, а вокруг персоны Раванелли начали летать первые разговоры об отставке. Пока матчи Арсенала поражают лишь особенностями работы с болельщиками: так, перед игрой против Черноморца первым 250 гостям стадиона обещали бесплатную приправу. Интересно, чем будут заманивать людей после того, как команда вернётся из Львова? Очень хочется, чтобы приправой наконец стал футбол.

Статистика противостояния Карпат против Арсенала-Киев

Всего: 34 матча, 10 побед Карпат, 12 ничьих, 12 побед Арсенала-Киев. Разница мячей – 39:53 в пользу Арсенала.

В Премьер-лиге: 33 матча (+10, =12, -11, 39:51)

Кадровая ситуация Карпат и Арсенала-Киев мало отличается от той, которая была на прошлой неделе. Ни один футболист не травмирован, дисквалификаций тоже нет – под вопросом только участие Артема Федецкого, у которого на днях умер отец. Все остальные исполнители тренировались в штатном режиме и готовы к матчу.

"Изюминки" матча:

– Беспроигрышная серия Арсенала-Киев в матчах с Карпатами в Премьер-лиге длится 6 матчей: 4 победы и 2 ничьи.

– Арсенал-Киев проигрывает на выезде в течение рекордных для клуба 7-ми матчей.

– Карпаты могут получить 100-е домашнее поражение в УПЛ.

Ориентировочные составы на матч Карпаты – Арсенал-Киев

Карпаты: Кучинский, Лебеденко, Мегремич, Лобай, Мирошниченко, Вербный, Эрбес, Карраскаль, Ди Франко, Мякушко, Швед

Арсенал-Киев: Ситало, Дубинчик, Пирич, Елич, Николич, Домбровский, Ореховский, Лола, Баланюк, Бушман, Алексеев

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Заря – Десна

26 августа, 19:30, Запорожье, "Славутич Арена"

Главный арбитр: Евгений Арановский (Киев)

Телетрансляция на канале "2+2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Заря после тяжелой игры против РБ Лейпциг истощена как физически, так и психологически. Футболисты и тренеры луганчан сейчас больше сконцентрированы на ответном матче, что может негативно отразиться на УПЛ – вчера это ярко доказал одесский Черноморец, вырвав ничью у Динамо. Очевидно, что Юрию Вернидубу придётся применять ротацию, однако глубокой она не будет – луганчанам очки нужны не меньше, чем выездные голы в Германии. Заря и так много потеряла в новом сезоне, при комфортном календаре выиграв лишь два матча из пяти. Встреча против Десны имеет важное значение, поэтому черниговцам на легкую прогулку рассчитывать не приходится.

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Заря перед игрой против Десны провела тяжелый матч с РБ Лейпциг

"Северяне" перед своим дебютом в УПЛ получили очень много авансов и собрали под своими цветами мощный состав, однако реалии элитного дивизиона оказались не такими сладкими. Громкий разгром Мариуполя во втором туре стал пока что единственной викторией подопечных Александра Рябоконя, которые тихонько спустились на девятую позицию в турнирной таблице. В последнем туре Десна выигрывала у Карпат 2:0, однако не смогла удержать победу – да и итоговая ничья выглядела несколько подарочным результатом для черниговцев. Игра против Зари, таким образом, становится для новичков УПЛ делом чести – больше терять очки команда с таким мощным составом просто не имеет права.

Статистика противостояния Зари против Десны

Всего – 10 матчей, 5 побед Зари, 2 ничьи, 3 победы Десны. Разница мячей – 20:11 в пользу Зари.

В Премьер-лиге: ранее не встречались.

Кадровая ситуация Зари выглядит стабильно. Артем Громов до сих пор не вернулся в общую группу и не примет участия в игре, однако луганский клуб пополнил атаку форвардом лиссабонского Спортинга Леонардо Руисом, аренда которого продлится год. Все остальные футболисты Зари тренировались в штатном режиме – как и футболисты Десны.

"Изюминки" матча:

– Заря может пропустить 750-й гол в Премьер-лиге;

– Форвард Десны Александр Ковпак может забить 75-й гол в Премьер-лиге.

Ориентировочные составы на матч Заря – Десна

Заря: Фелипе, Чеберко, Сваток, Чечер, Каменюка, Силас, Харатин, Арвеладзе, Кочергин, Караваев, Кабаев

Десна: Литовка, Мостовой, Гитченко, Братков, Люлька, Огиря, Коберидзе, Волков, Хлёбас, Д. Фаворов, Филиппов

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Мариуполь – Львов

26 августа, 19:30, Мариуполь, стадион им. В. Бойко

Главный арбитр: Ярослав Козик (Мукачево)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Насколько классно выглядят достижения Мариуполя в квалификации Лиги Европы, настолько же удручающее впечатление производят результаты азовцев в чемпионате. Подопечные Александра Бабича проиграли три матча из четырёх – и поражений могло быть больше, если бы УПЛ не перенесла игру против Динамо. Правда, нельзя не отметить некоторый прогресс футбола Мариуполя: над Арсеналом-Киев команда одержала волевую победу, а проигрыш Ворскле стал настоящей трагикомедией – Кулач забил Худжамову супергол в стиле Роналду, а на последних минутах Полегенько срезал мяч в собственные ворота. Тем не менее, поражение остаётся поражением – и если оно будет зафиксирована ещё и в матче против Львова, то руководство клуба будет просто обязана задуматься над отставкой Александра Бабича.

Бакалов: У Мариуполя будет преимущество в матче против Львова

Мариуполь проиграл три из четырех матчей в новом сезоне УПЛ

Львов в новом сезоне долгое время выглядел весьма перспективно, делом подтверждая заявления о задаче попадания в верхнюю шестерку. Тем не менее, до шестого тура стало очевидно – "новичков" ожидает сложное будущее. В последних четырёх турах львовяне проиграли трижды, не выиграв ни разу, а перед матчем против Шахтера они вообще потеряли главного тренера – оказалось, что бразилький наставник Жилмар не имел соответствующей лицензии. Команду возглавил Юрий Бакалов, у которого нет времени на раскачку – очки нужно набирать здесь и сейчас. Впрочем, у него под рукой достаточно перспективный состав и нестабильной соперник, поэтому назвать Львов аутсайдером в игре против Мариуполя трудно.

Статистика противостояния Мариуполя против Львова

Всего – 5 матчей, 3 победы Мариуполя, 2 победы Львова. Разница мячей – 8:5 в пользу Мариуполя.

В Премьер-лиге: 2 матча (+1, =0, -1, 3:2)

Кадровая ситуация Львова выглядит радужно – травмированных в первой команде нет, а дисквалифицированный за красную карточку центрбэк Владислав Прыймак уже отбыл наказание и готов принять участие в игре с Мариуполем. В составе азовцев повреждений или удалений никто не получал, поэтому Александру Бабичу, как и Юрию Бакалову, доступен полный набор исполнителей.

"Изюминки" матча:

– Львов может получить 20-е поражение в УПЛ или 10-й раз сыграть вничью.

– Игроки Львова в гостях забивают голы в течение рекордных для клуба 5-ти матчей – 9 мячей.

Ориентировочные составы на матч Мариуполь – Львов

Мариуполь: Худжамов, Демири, Яворский, Дава, Кирюханцев, Пихальонок, Федорчук, Тищенко, Мишнёв, Чурко, Борячук

Львов: Бандура, Воронин, Парамонов, Адамюк, Голиков, Прыймак, Каленчук, Панамби, Бруно, Западня, Дуарте