ФФУ пояснила, чому Жилмар наразі не може очолювати Львів

Чиновник ФФУ роз'яснив, з яких причин виникла ситуація з неможливістю займати посаду головного тренера ФК Львів бразильцем Жилмаром.

Як пояснив "Футбол 24" заступник директора Центру ліцензування Федерації футболу України Сергій Задіран, під час проведення процедури ліцензування тренером ФК Львів ще був Андрій Демченко, який мав PRO-диплом.

Жилмар залишив Львів

"Потім прийшов новий тренер, надав певні документи, клуб звернувся до нас з листом, щоб ми дали оцінку цим документам. Ось ми і надали", – підкреслив він.

Задіран зазначив, що Жилмар проходив тренерські курси в Бразилії, але проблема в тому, що у Південноамериканської конфедерації футболу (КОНМЕБОЛ) є особливості взаємодії з УЄФА.

"Ми звернулися до технічного департаменту УЄФА, щоб вони надали оцінку його бразильським документам", – вказав представник ФФУ.

Задіран наголосив, що львівський клуб мав звернувся до ФФУ ще до того, як подавати відповідні заявочні документи.

Він зазначив, що Жилмар має в України ліцензію "А" і може працювати асистентом головного тренера.

"Якщо він почне навчатися на ліцензію PRO, то тоді це вважається, що вже виконані вимоги, і він може працювати головним тренером", – сказав Задіран.