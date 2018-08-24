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Бакалов: У Маріуполя буде перевага у матчі проти Львова

13:28 81 Читать на русском
Бакалов: У Маріуполя буде перевага у матчі проти Львова
Юрій Бакалов / НК Верес

Головний тренер Львова Юрій Бакалов поділився очікуваннями від матчу чемпіонату України проти Маріуполя.

"Я продовжую знайомитися з командою, вже побачив всіх хлопців. Потроху вивчаю сильні сторони кожного, а якісь нюанси усуваємо разом. Спасибі хлопцям, їх підтримка і розуміння у мене є.

Ми проаналізували гру з Шахтарем, було багато помилок, які ми постаралися нівелювати за тиждень підготовки.

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Вважаю, що в наступному матчі у Маріуполя буде перевага. Вони вже відіграли матчі в Лізі Європи, набрали тонус. Над ними зараз нічого не тисне, а ось досвід, який вони отримали в єврокубках, не пройде даремно. Вони зіграні і більш досвідчені.

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У турнірній таблиці ми поруч, тому завдання у нас однакові – перемогти. Очки потрібні і їм, і нам. Упевнений, буде відкрита, цікава гра. Ми сподіваємося на позитивний результат", – цитує Бакалова "Футбол1".

Матч 6 туру УПЛ Маріуполь – Львів відбудеться у неділю, 26 серпня, початок о 19:30.

Україна6 тур

Маріуполь - Львів: Неділя 26 серпня 2018

Маріуполь
до матчу
2
дн
:
5
год
:
25
хв
Львів
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Теги
Львів Львів Маріуполь - Львів Маріуполь Маріуполь Юрій Бакалов
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