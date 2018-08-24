Вернидуб: Україна для мене все, якщо треба буде – я завжди готовий стояти в перших рядах

Наставник луганської Зорі Юрій Вернидуб привітав з Днем Незалежності України.

"У День Незалежності хотілося б побажати миру, спокою, щоб наша країна процвітала. Те, що зараз відбувається, нікому не подобається.

Сподіваюся на те, що прийде мир, прийде спокій, прийде економічне зростання. Потрібно потерпіти. Можливо, в цей раз люди зроблять правильний вибір і знайдуться ті лідери, які зможуть відродити нашу країну.

Для мене Україна – все. Мені можуть не подобатися керівники країни, може не подобатися багато чого. Але це – наша країна. Ми в ній народилися, ми в ній живемо, вона нам все дала.

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Якщо треба буде – я завжди готовий стояти в перших рядах. Це не просто слова, це так і є. Мене так виховали батьки.

Завжди кажуть, що батьківщина там, де ти народився. Я народився в Житомирі. Мені дуже подобається це місто, там живуть майже всі мої родичі.

Звичайно-ж, Запоріжжя, в якому живемо. Тут є прекрасні місця, одне з них – Хортиця. Люблю туди їздити, і з сім'єю, і сам. Колись там було становлення нашого козацтва. Це знакове місце.

Тим більше, моє прізвище Вернидуб, а там є дуб, якому 300 років. Підійдеш до нього, прихилишся, обіймеш, і стає набагато легше", – сказав Вернидуб у коментарі FootballHub.