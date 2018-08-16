Карпати очолив Жозе Мораіш – екс-асистент Моурінью

Португальський спеціаліст Жозе Мануель Феррейра де Мораіш став головним тренером львівських Карпат.

Новим головним тренером Карпат став відомий португальський спеціаліст Жозе Мануель Феррейра де Мораіш – багаторічний асистент Жозе Моурінью.

Жилмар продовжить тренувати Львів, незважаючи на призначення Мазяра

Разом із ним Жозе Мораіш працював в Порту, Інтері, Реалі та Челсі, де неодноразово вигравав національні чемпіонати та міжнародні трофеї, зокрема, Лігу чемпіонів.

Тренерську діяльність новий коуч Карпат розпочав із молодіжкою Бенфіки. У якості головного тренера Жозе Мораіш працював з Аль-Шабабом (Саудівська Аравія), турецьким Антальяспором, грецьким АЕКом та англійським Барнслі.

Нагадаємо, сьогодні Карпати оголосили про припинення співпраці з Олегом Бойчишиним.