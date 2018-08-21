Мірошніченко розповів, як новий тренер Карпат Мораіш мотивував команду у перерві матчу з Десною

Захисник Карпат Денис Мірошніченко розповів як команда працює з новим тренером Мораішом.

"Насправді, зараз дуже багато емоцій. Ми віддали чимало сил на полі, проявили характер та могли перемогти. Вважаю, ми заслужили цю нічию.

Карпати вирвали нічию на полі Десни в дебютному матчі Мораіша

Можливо, у першому таймі для нас було дещо незвично грати за такою тактикою. Приїхав тренер з новим баченням, команда мусить до нього звикнути. У другому таймі зробили зміни, всі почали швидше рухатись та набагато цікавішою стала гра. Що говорив тренер у перерві? Перш за все, він підтримав команду та запевнив, що ми зможемо відігратись", – цитує Мірошніченка офіційний сайт Карпат.