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Гьотце покине Борусію Д – у чемпіона світу захмарні фінансові апетити

12:02 517 Читать на русском
Гьотце покине Борусію Д – у чемпіона світу захмарні фінансові апетити
Маріо Гьотце / Getty images

Півзахисник дортмундської Борусії Маріо Гьотце не планує продовжувати кар'єру у складі "джмелів".

Гьотце дограє сезон-2019/20 в Борусії та наступного літа покине команду, повідомляє BILD. За інформацією видання, сторонам не вдається домовитися про умови продовження контракту. Борусія готова запропонувати нову угоду лише за умови суттєвого зменшення зарплатні (наразі чемпіон світу 2014 заробляє близько 10 млн євро на рік, Дортмунд пропонує 7 млн).

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Спортивний директор Майкл Цорк підтвердив, що веде переговори з батьком футболіста Юргеном Гьотце: "Ми продовжуємо наші дискусії, але домовленості немає".

Зазначається, що Маріо налаштований відпрацювати свій контракт до кінця і влітку піти вільним агентом, що дозволить отримати в новому клубі не лише високу зарплату, а й солідні комісійні.

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Теги
Маріо Гьотце Маріо Гьотце Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина Міхаель Цорк
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