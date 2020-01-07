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Сідклей вже тренується з Корінтіансом – захисник Динамо погодився на зниження зарплатні

22:42 851 Читать на русском
Сідклей вже тренується з Корінтіансом – захисник Динамо погодився на зниження зарплатні
Сідклей / ФК Динамо

Схоже, перехід Сідклея у бразильський Корінтіанс є неминучим. Захисник Динамо вже тренується з новою командою.

Лівий захисник Динамо Сідклей, вочевидь, продовжить кар'єру в Корінтіансі. 26-річний захисник вже погодив умови особистого контракту, а кияни отримають за річну оренду латераля 600 тисяч євро. Окрім того, "тімау" отримають право викупу Сідклея за 4,4 млн євро, інформує Globo Esporte.

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Як зазначає видання, захисник вже відвідав консульство США у Бразилії з метою отримання візи для участі в турнірі, що пройде у Флориді. Також Сідклей, який у сезоні 2019/20 не провів жодного офіційного матчу за Динамо, погодився на зниження зарплатні заради повернення у Бразилію. Крім того, за інформацією журналіста Марко Белло, Сідклей вже пройшов медобстеження та тренується разом з гравцями Корінтіанса.

Бразилець перейшов у Динамо влітку 2018 року та виграв з "біло-синіми" Суперкубок України.

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