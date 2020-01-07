Манчестер Сіті впевнено переграв Манчестер Юнайтед у першому півфіналі Кубка ліги – Зінченка не було навіть у заявці

В рамках першого матчу 1/2 фіналу Кубка англійської ліги Манчестер Юнайтед зазнав болісної поразки від Манчестер Сіті (1:3). Читайте звіт поєдинку на Футбол 24.

Манчестер Сіті намагався взяти реванш за болісну домашню поразку в дербі у чемпіонаті, а заодно зробити вагому заявку на вихід у фінал Кубка Ліги. Олександр Зінченко в цій справі помічником не був – українець приїхав на гру, однак навіть не потрапив у заявку. На його позиції з'явився Бенджамен Менді.

Перша третина першого тайму моментами не потішила, хоча динаміка поєдинку давала надію на хороший матч. Манчестер Сіті якісно тримав м'яч, а Манчестер Юнайтед непогано пресингував – на 8-й хвилині це вилилось у класну контратаку "дияволів" через правий фланг. Рашфорд отримав передачу від Грінвуда, переграв у штрафному Отаменді й прострілив, однак Фернандінью вибив м'яч; Фред спробував зіграти на добиванні, але його постріл метрів з 20-ти прийшовся у партнера в офсайді. На 11-й же Ферна врятував "містян", вибивши "круглого" з-під ніг Рашфорда, який увірвався в карний майданчик.

Підопічні Пепа Гвардіоли перехопили ініціативу в середині першого тайму. Ще на початку 10-х хвилин стало помітно, що гості відверто відібрали м'яч у МЮ, а на 17-й це призвело до шедеврального голу Бернарду Сілви – португалець отримав передачу від Вокера, змістився в центр і завдав потужного удару метрів з 23-х точно в дальню дев'ятку!

"Дияволів" колихнуло, і вже на 21-й Сіті наблизився до другого взяття воріт: Марез переграв Фреда, увірвався у штрафний і спробував пробити, але постріл заблокували. На 24-й же Вокер обігрався в стіночку з Де Брюйне та викотив м'яч у центр карного майданчика під удар Стерлінгу – Рахім влучив у захисника, а з добиванням у нього не склалося.

Команда Уле-Гуннара Сульшера змогла дещо вирівняти гру, огризнувшись низкою непоганих атак та стандартів, однак до реальної гостроти справа не доходила. Сіті за це болісно покарав: на 33-й хвилині "містяни" вискочили у контрвипад з розрізним пасом Бернарду Сілви на хід Марезу, який вивалився віч-на-віч з Де Хеа й переграв його у ближньому бою – 0:2.

Манчестер Юнайтед у відповідь створив момент на 36-й, однак знову підвело виконання – Грінвуд вистрілив з лінії штрафного після хорошої скидки від Лінгарда, але м'яч зрізався з ноги Мейсона.

Сіті покарав принципового суперника ще раз: на 39-й хвилині Де Брюйне скинув "круглого" в центр на Бернарду Сілву, який тут же вивів Мареза віч-на-віч з Де Хеа – його намагався зупинити Вільямс, але Ріяд встиг проштовхнути мяч вліво на Де Брюйне. Кевін же легко прибрав Джонса та вистрілив, Де Хеа парирував, однак м'яч зрикошетив у Перрейру, влетівши у порожні ворота – 0:3. На 43-й хвилині міг і четвертий гол прилетіти, однак Стерлінг при спробі замкнути простріл Мареза ударом метрів з десяти примудрився не влучити по м'ячу.

На старті другого тайму "дияволи" зробили спробу камбеку, однак нічого, крім слабенького удару Вільямса метрів з 15-ти на 47-й хвилині, створити не вдалося. Сіті швидко перехопив ініціативу, вже на 50-х організувавши два класних моменти: спочатку Де Брюйне вивів Стерлінга на ударну позицію на лінії штрафного (постріл заблокували), а потім Марез прийняв діагональ, увійшов на правий край і пробив у ближній кут – стійка зіграла за МЮ!

Наступний небезпечний момент виник аж через 14 хвилин, хоча передумови виникали непогані: господарі на 63-й отримали стандарт недалеко від воріт (Рашфорд пробив вище), а Де Брюйне стріляв метрів з 20-ти (удар накрили).

В середині другого тайму гра розкрилася. Перший удар завдали гості: на 68-й хвилині Марез вивалився на правий край карного майданчика й потужно вистрілив у дальній кут – Де Хеа парирував! Відповідь МЮ прилетіла буквально за дві хвилини: Рашфорд відкрився у зоні перед штрафним та отримав своєчасну передачу від Грінвуда, після чого вийшов на побачення з Браво, вдаривши у дальній кут – 1:3!

Втім, "містяни" тут же могли закрити інтригу: на 72-й Стерлінг увірвався на лівий край штрафного та викотив передачу на лінію Марезу – Ріяд поклав порпус і пробив по центру, однак Де Хеа спіймав м'яч!

Наскільки швидко гра розкрилася, настільки швидко вона й затихла. Ще до 80-х хвилин команди перейшли у фазу позиційної боротьби, в якій були лише заміни, фоли та картки. У Сіті ще й Де Брюйне травмувався, але особливих проблем з контролем гри у гостей не виникало – єдиний небезпечний момент в ендшпілі зустрічі стався аж на 88-й хвилині, коли Браво невпевнено перевів на кутовий дальній удар Рашфорда. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу "містян". МЮ спробує врятуватися у матчі-відповіді, який пройде на Етіхаді 29 січня.