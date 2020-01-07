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Манчестер Сіті впевнено переграв Манчестер Юнайтед у першому півфіналі Кубка ліги – Зінченка не було навіть у заявці

7 січня 23:54 710 Читать на русском
Манчестер Сіті впевнено переграв Манчестер Юнайтед у першому півфіналі Кубка ліги – Зінченка не було навіть у заявці
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті – 1:3

В рамках першого матчу 1/2 фіналу Кубка англійської ліги Манчестер Юнайтед зазнав болісної поразки від Манчестер Сіті (1:3). Читайте звіт поєдинку на Футбол 24.

70’ Маркус Рашфорд
 
Бернарду Сілва 17’
Ріяд Марез 33’
Андреас Перейра 39’
17’ Бернарду Сілва
33’ Ріяд Марез
39’ Андреас Перейра
70’ Маркус Рашфорд

Манчестер Сіті намагався взяти реванш за болісну домашню поразку в дербі у чемпіонаті, а заодно зробити вагому заявку на вихід у фінал Кубка Ліги. Олександр Зінченко в цій справі помічником не був – українець приїхав на гру, однак навіть не потрапив у заявку. На його позиції з'явився Бенджамен Менді.

Перша третина першого тайму моментами не потішила, хоча динаміка поєдинку давала надію на хороший матч. Манчестер Сіті якісно тримав м'яч, а Манчестер Юнайтед непогано пресингував – на 8-й хвилині це вилилось у класну контратаку "дияволів" через правий фланг. Рашфорд отримав передачу від Грінвуда, переграв у штрафному Отаменді й прострілив, однак Фернандінью вибив м'яч; Фред спробував зіграти на добиванні, але його постріл метрів з 20-ти прийшовся у партнера в офсайді. На 11-й же Ферна врятував "містян", вибивши "круглого" з-під ніг Рашфорда, який увірвався в карний майданчик.

Підопічні Пепа Гвардіоли перехопили ініціативу в середині першого тайму. Ще на початку 10-х хвилин стало помітно, що гості відверто відібрали м'яч у МЮ, а на 17-й це призвело до шедеврального голу Бернарду Сілви – португалець отримав передачу від Вокера, змістився в центр і завдав потужного удару метрів з 23-х точно в дальню дев'ятку!

"Дияволів" колихнуло, і вже на 21-й Сіті наблизився до другого взяття воріт: Марез переграв Фреда, увірвався у штрафний і спробував пробити, але постріл заблокували. На 24-й же Вокер обігрався в стіночку з Де Брюйне та викотив м'яч у центр карного майданчика під удар Стерлінгу – Рахім влучив у захисника, а з добиванням у нього не склалося.

Команда Уле-Гуннара Сульшера змогла дещо вирівняти гру, огризнувшись низкою непоганих атак та стандартів, однак до реальної гостроти справа не доходила. Сіті за це болісно покарав: на 33-й хвилині "містяни" вискочили у контрвипад з розрізним пасом Бернарду Сілви на хід Марезу, який вивалився віч-на-віч з Де Хеа й переграв його у ближньому бою – 0:2.

Манчестер Юнайтед у відповідь створив момент на 36-й, однак знову підвело виконання – Грінвуд вистрілив з лінії штрафного після хорошої скидки від Лінгарда, але м'яч зрізався з ноги Мейсона.

Сіті покарав принципового суперника ще раз: на 39-й хвилині Де Брюйне скинув "круглого" в центр на Бернарду Сілву, який тут же вивів Мареза віч-на-віч з Де Хеа – його намагався зупинити Вільямс, але Ріяд встиг проштовхнути мяч вліво на Де Брюйне. Кевін же легко прибрав Джонса та вистрілив, Де Хеа парирував, однак м'яч зрикошетив у Перрейру, влетівши у порожні ворота – 0:3. На 43-й хвилині міг і четвертий гол прилетіти, однак Стерлінг при спробі замкнути простріл Мареза ударом метрів з десяти примудрився не влучити по м'ячу.

На старті другого тайму "дияволи" зробили спробу камбеку, однак нічого, крім слабенького удару Вільямса метрів з 15-ти на 47-й хвилині, створити не вдалося. Сіті швидко перехопив ініціативу, вже на 50-х організувавши два класних моменти: спочатку Де Брюйне вивів Стерлінга на ударну позицію на лінії штрафного (постріл заблокували), а потім Марез прийняв діагональ, увійшов на правий край і пробив у ближній кут – стійка зіграла за МЮ!

Наступний небезпечний момент виник аж через 14 хвилин, хоча передумови виникали непогані: господарі на 63-й отримали стандарт недалеко від воріт (Рашфорд пробив вище), а Де Брюйне стріляв метрів з 20-ти (удар накрили).

В середині другого тайму гра розкрилася. Перший удар завдали гості: на 68-й хвилині Марез вивалився на правий край карного майданчика й потужно вистрілив у дальній кут – Де Хеа парирував! Відповідь МЮ прилетіла буквально за дві хвилини: Рашфорд відкрився у зоні перед штрафним та отримав своєчасну передачу від Грінвуда, після чого вийшов на побачення з Браво, вдаривши у дальній кут – 1:3!

Втім, "містяни" тут же могли закрити інтригу: на 72-й Стерлінг увірвався на лівий край штрафного та викотив передачу на лінію Марезу – Ріяд поклав порпус і пробив по центру, однак Де Хеа спіймав м'яч!

Наскільки швидко гра розкрилася, настільки швидко вона й затихла. Ще до 80-х хвилин команди перейшли у фазу позиційної боротьби, в якій були лише заміни, фоли та картки. У Сіті ще й Де Брюйне травмувався, але особливих проблем з контролем гри у гостей не виникало – єдиний небезпечний момент в ендшпілі зустрічі стався аж на 88-й хвилині, коли Браво невпевнено перевів на кутовий дальній удар Рашфорда. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу "містян". МЮ спробує врятуватися у матчі-відповіді, який пройде на Етіхаді 29 січня.

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