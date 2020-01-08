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Шедевр Бернарду та курйозний автогол у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті – 1:3

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Шедевр Бернарду та курйозний автогол у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті – 1:3
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті / Фото ФК МЮ

Манчестер Юнайтед приймав Манчестер Сіті у першому матчі 1/2 фіналу Кубка англійської ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті.

70’ Маркус Рашфорд
 
Бернарду Сілва 17’
Ріяд Марез 33’
Андреас Перейра 39’
17’ Бернарду Сілва
33’ Ріяд Марез
39’ Андреас Перейра
70’ Маркус Рашфорд

Чинний чемпіон Англії вже у першій половині гри зняв питання про переможця двобою на Олд Траффорд.

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Відкрив рахунок Бернарду Сілва красивим ударом у дальню дев'ятку. Невдовзі Ріяд Марез подвоїв перевагу "містян". Перед свистком на перерву хавбек МЮ Андреас Перейра вирішив долучитись до успіху Сіті та автоголом довів рахунок до розгромного.

В другому таймі господарі спромоглись лише на гол престижу, що все одно практично не воскресає інтригу у матчі-відповіді.

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