Мане – найкращий гравець Африки-2019: CAF оголосила переможців у різних номінаціях

Відбулась церемонія нагородження найкращих футболістів Африки у минулому році.

Форвард Ліверпуля Садьйо Мане став найкращим гравцем Африки у 2019 році, повідомляє офіційний сайт місцевої конфедерації.

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Претендували на нагороду також єгиптянин Мохамед Салах та алжирський хавбек Манчестер Сіті Ріяд Марез.

Також на церемонії була презентована символічна збірна африканського континенту.

Автором найкращого гола визнали Ріяда Мареза в півфінальному матчі КАН-2019 проти збірної Нігерії (2:1).

things that make a goal special



Difficulty

Execution

Importance#RiyadMahrez's free kick strike in the #TotalAFCON semi-finals was otherworldly #CAFAwards2019 pic.twitter.com/euLrXHx0FY — #CAFAwards2019 (@CAF_Online) January 7, 2020 Захисник дортмундської Борусії Ашраф Хакімі забрав нагороду найкращого молодого гравця. Achraf Hakimi is the 2019 African Youth Player of the Year!



Much more to come from this young star #CAFAwards2019 pic.twitter.com/t3YqOrE2b5 — #CAFAwards2019 (@CAF_Online) January 7, 2020

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