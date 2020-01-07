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Мане – найкращий гравець Африки-2019: CAF оголосила переможців у різних номінаціях

23:12 268 Читать на русском
Мане – найкращий гравець Африки-2019: CAF оголосила переможців у різних номінаціях
Садьйо Мане / Фото Soccernet

Відбулась церемонія нагородження найкращих футболістів Африки у минулому році.

Форвард Ліверпуля Садьйо Мане став найкращим гравцем Африки у 2019 році, повідомляє офіційний сайт місцевої конфедерації.

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Претендували на нагороду також єгиптянин Мохамед Салах та алжирський хавбек Манчестер Сіті Ріяд Марез.

Також на церемонії була презентована символічна збірна африканського континенту.

Автором найкращого гола визнали Ріяда Мареза в півфінальному матчі КАН-2019 проти збірної Нігерії (2:1).

Захисник дортмундської Борусії Ашраф Хакімі забрав нагороду найкращого молодого гравця.

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