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Туран достроково покинув Істанбул – скандальний турок повернеться в Барселону

13:20 968 Читать на русском
Туран достроково покинув Істанбул – скандальний турок повернеться в Барселону
Арда Туран / фото із соцмереж

Півзахисник Арда Туран достроково припинив свою оренду в турецькому Істанбулі.

Туран зустрівся президентом Істанбула та домовився про припинення співпраці, повідомляє прес-служба турецького клубу.

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Контракт футболіста належить Барселоні, а Істанбул спочатку орендував гравця на один сезон, але тепер футболіст повернеться у каталонський клуб на півроку раніше. Наступного літа турок може стати вільним агентом.

Зазначається, що Туран або продовжить виступати в Барселоні, або знайде собі новий клуб. Повідомлялося, що в послугах 32-річного хавбека зацікавлений Галатасарай.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Арда Туран Арда Туран Істанбул Башакшехір Істанбул Башакшехір
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