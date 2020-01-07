Туран достроково покинув Істанбул – скандальний турок повернеться в Барселону

Півзахисник Арда Туран достроково припинив свою оренду в турецькому Істанбулі.

Туран зустрівся президентом Істанбула та домовився про припинення співпраці, повідомляє прес-служба турецького клубу.

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Контракт футболіста належить Барселоні, а Істанбул спочатку орендував гравця на один сезон, але тепер футболіст повернеться у каталонський клуб на півроку раніше. Наступного літа турок може стати вільним агентом.

Зазначається, що Туран або продовжить виступати в Барселоні, або знайде собі новий клуб. Повідомлялося, що в послугах 32-річного хавбека зацікавлений Галатасарай.

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