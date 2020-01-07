Динамо хоче позбутися Кадара та пропонує угорця іншим клубам

Захисник збірної Угорщини Тамаш Кадар все ще може покинути київський клуб.

Угорський захисник київського Динамо Тамаш Кадар не перейде до Фехервара у зимове трансферне вікно, повідомляє видання Nemzetisport.hu. Однак, 29-річний футболіст все ще може залишити українську команду взимку.

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Зараз Динамо активно шукає зацікавлені клуби та пропонує їм можливість придбати угорця, а тому можна припустити, що певне невдале обговорення трансферу мало місце, стверджує видання FC Dynamo Nation. Кадар, як і інші футболісти першої команди, має повернутись до тренувань 10 січня, після закінчення відпустки.

Нагадаємо, гравець збірної Угорщини приєднався до київського клубу в лютому 2017 року, перейшовши з познанського Леха. У поточному сезоні він провів за киян 20 матчів, в яких віддав одну результативну передачу. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює 29-річного гравця у 4,5 млн євро.

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