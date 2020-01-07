Лунін потрапив у збірну розчарувань першої половини сезону Ла Ліги

Іспанська газета "Marca" презентувала символічну збірну розчарувань першої половини сезону чемпіонату Іспанії.

Місце у воротах символічної збірної зайняв український голкіпер Реала Андрій Лунін, який виступає в оренді за Вальядолід.

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Також до складу команди потрапив півзахисник Атлетіко Жоау Феліш, за якого мадридці заплатили Бенфіці 126 млн євро.

Збірна розчарувань Прімери:

Воротар: Андрій Лунін (Вальядолід),

Захисники: Жан-Клер Тодібо, Хуніор Фірпо (обидва – Барселона), Фернандо Калеро (Еспаньйол)

Півзахисники: Роні Лопеш (Севілья), Деніс Суарес (Сельта), Маркос Льоренте, Жоау Феліш (обидва – Атлетіко),

Нападники: Лука Йовіч (Реал), Люк де Йонг (Севілья), Борха Іглесіас (Бетіс).

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