Галатасарай хоче перехопити Беніто у Динамо попри погоджений контракт – агент прокоментував інформацію турецьких ЗМІ

Одіозний футбольний агент Дмитро Селюк однозначно висловився щодо спроб Галатасарая перехопити нігерійського форварда Беніто з-під носа у Динамо.

"Приємно, що за Беніто ведуть боротьбу Галатасарай і Динамо Київ. А російські клуби, м'яко висловлюючись, сплять. Але хочу сказати, що Беніто вже підписав контракт з київським Динамо. На сьогоднішній день будь-який клуб, який хоче Беніто, повинен звернутися в Динамо. У тому числі Галатасарай.

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Турки хочуть закидати нас грошима, але ми не продаємося. Ані Галатасарай, ані жоден інший клуб сьогодні не може навіть вести переговори з Беніто, оскільки у нього контракт з Динамо. А у разі ведення переговорів Галатасарай просто позбавлять участі в єврокубках і оштрафують на величезну суму, якщо вони будуть намагатися вплинути на Беніто різними способами.

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Галатасарай не зможе перехопити Беніто з-під носа у Динамо, незалежно від того, скільки вони запропонують. Він уже підписав контракт. І це може відгукнутись для Галатасарая великими проблемами", – сказав Селюк в інтерв'ю виданню Sport24.

Нагадаємо, сьогодні у турецьких ЗМІ з’явилась інформація щодо бажання Галатасарая перехопити Беніто у київського Динамо, з яким нігерійський форвард 3 січня узгодив контракт. Вінгеру залишилося лише пройти медобстеження, яке заплановане на 10 січня. Тоді ж угода буде оформлена офіційно. Раніше Беніто виступав за Саксан (Молдова), Локомотив Ташкент (Узбекистан), Луч Мінськ (Білорусь) і Тамбов (Росія). Має досвід виступів за Нігерію U-23, кольори якої захищав на КАН-2019.

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