toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СІТІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Галатасарай хоче перехопити Беніто у Динамо попри погоджений контракт – агент прокоментував інформацію турецьких ЗМІ

17:45 1667 Читать на русском
Галатасарай хоче перехопити Беніто у Динамо попри погоджений контракт – агент прокоментував інформацію турецьких ЗМІ
Беніто / Фото з відкритих джерел

Одіозний футбольний агент Дмитро Селюк однозначно висловився щодо спроб Галатасарая перехопити нігерійського форварда Беніто з-під носа у Динамо.

"Приємно, що за Беніто ведуть боротьбу Галатасарай і Динамо Київ. А російські клуби, м'яко висловлюючись, сплять. Але хочу сказати, що Беніто вже підписав контракт з київським Динамо. На сьогоднішній день будь-який клуб, який хоче Беніто, повинен звернутися в Динамо. У тому числі Галатасарай.

Динамо офіційно підтвердило погодження контракту з Беніто

Турки хочуть закидати нас грошима, але ми не продаємося. Ані Галатасарай, ані жоден інший клуб сьогодні не може навіть вести переговори з Беніто, оскільки у нього контракт з Динамо. А у разі ведення переговорів Галатасарай просто позбавлять участі в єврокубках і оштрафують на величезну суму, якщо вони будуть намагатися вплинути на Беніто різними способами.

Новачок Динамо Беніто грав у дитинстві в шкіряних сандалях – його засміяли екс-партнери по команді

Галатасарай не зможе перехопити Беніто з-під носа у Динамо, незалежно від того, скільки вони запропонують. Він уже підписав контракт. І це може відгукнутись для Галатасарая великими проблемами", – сказав Селюк в інтерв'ю виданню Sport24.

Нагадаємо, сьогодні у турецьких ЗМІ з’явилась інформація щодо бажання Галатасарая перехопити Беніто у київського Динамо, з яким нігерійський форвард 3 січня узгодив контракт. Вінгеру залишилося лише пройти медобстеження, яке заплановане на 10 січня. Тоді ж угода буде оформлена офіційно. Раніше Беніто виступав за Саксан (Молдова), Локомотив Ташкент (Узбекистан), Луч Мінськ (Білорусь) і Тамбов (Росія). Має досвід виступів за Нігерію U-23, кольори якої захищав на КАН-2019.

Новачок Динамо ставав чемпіоном і зганьбив Ракицького в Росії – тепер Беніто допомагатиме Циганкову

blog_ava
Гьотце покине Борусію Д – у чемпіона світу захмарні фінансові апетити
12:02
2283
Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Головне Олабіран Муїва (Беніто) Олабіран Муїва (Беніто) Галатасарай Галатасарай Дмитро Селюк Трансфери Динамо Київ Динамо Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
50
хв
Манчестер Юнайтед
22:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук