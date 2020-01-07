Барселона оголосила заявку на Суперкубок Іспанії – три зіркові гравці основи поза складом

Барселона продовжує підготовку до початку боротьби за Суперкубок Іспанії.

До фінального списку гравців, які вирушать до Саудівської Аравії, не потрапили воротар Марк-Андре тер Штеген, півзахисник Артур і вінгер Усман Дембеле. Усі троє продовжують реабілітацію після отриманих ушкоджень.

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Воротарі: Нету, Іньякі Пенья, Тенасе;

Захисники: Семеду, Піке, Тодібо, Лангле, Альба, Умтіті, Фірпо, Ваге, Араухо;

Півзахисники: Ракітіч, Бускетс, Серхі Роберто, де Йонг, Відаль, Перес, Пуч, Фаті, Кольядо;

Нападники: Суарес, Мессі, Грізманн.

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Нагадаємо, в 1/2 фіналу Суперкубка Іспанії Барселони зіграє з мадридським Атлетіко. Поєдинок запланований на 9 січня. Початок матчу о 21:00.