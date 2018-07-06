Головні новини футболу 5 липня: Шахтар розгромив Аустрію, кіпера Карпат вигнали з клубу за підтримку збірної Росії

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 5 липня.

ЧС-2018

Збірна Уругваю може зіграти проти Франції без Кавані, футболіст не тренувався з командою напередодні поєдинку.

Головний тренер збірної Японії Акіра Нішіно покинув свій пост. На ЧС-2018 збірна Японії під його керівництвом несподівано пройшла груповий етап, а в 1/8 фіналу лише в драматичній кінцівці поступилася бельгійцям. Шукатиме нове місце роботи і Оскар Рамірес, який очолював Коста-Ріку.

УПЛ

Голкіпера юнацької команди Карпат вигнали з клубу за підтримку збірної Росії, на захист футболіста неочікувано став скандальний Василь Уткін. Сам гравець заявив, що не буде судитися з Карпатами.

Андрія Луніна, який став гравцем Реала, хотіли придбати Ювентус, Манчестер Сіті та Ліверпуль.

Шахтар розгромив Аустрію в товариському поєдинку, а от київське Динамо не змогло впоратись з Тяньцзинь Цюаньцзянь, кияни розписали з китайською командою гольову нічию.

Інші новини

Мадридський Реал узгодив трансфер Одріосоли, "вершкові" заплатять за захисника Реал Сосьєдада 40 млн євро. Роналду заявив, що його не люблять у Реалі, футболіст образився, що його хочуть продати лише за 100 млн євро. Ювентус може оголосити про трансфер володаря 5-ти "Золотих м'ячів" вже у суботу.

Мюнхенська Баварія вже продала усі квитки на домашні та виїзні матчі сезону 2018/2019, а українець Євген Коноплянка забив у спарингу Шальке та Саутгемптона.

Починаючи з сезону 2018/2019, у матчах Ліги чемпіонів та Ліги Європи буде дозволено використовувати додаткову четверту заміну, якщо гра перейде в екстратайми.