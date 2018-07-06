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Главные новости футбола 5 июля: Шахтер разгромил Аустрию, кипера Карпат выгнали из клуба за поддержку сборной России

07:00 6 Читати українською
Главные новости футбола 5 июля: Шахтер разгромил Аустрию, кипера Карпат выгнали из клуба за поддержку сборной России
Шахтер разгромил Аустрию, кипера Карпат выгнали из клуба за поддержку сборной России

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 5 июля.

ЧС-2018

Сборная Уругвая может сыграть против Франции без Кавани, футболист не тренировался с командой накануне поединка.

Главный тренер сборной Японии Акира Нишино покинул свой пост. На ЧМ-2018 сборная Японии под его руководством неожиданно прошла групповой этап, а в 1/8 финала только в драматической концовке уступила бельгийцам. Искать новое место работы будет и Оскар Рамирес, который возглавлял Коста-Рику.

УПЛ

Голкипера юношеской команды Карпат выгнали из клуба за поддержку сборной России, на защиту футболиста неожиданно стал скандальный Василий Уткин. Сам игрок заявил, что не будет судиться с Карпатами.

Андрея Лунина, который стал игроком Реала, хотели приобрести Ювентус, Манчестер Сити и Ливерпуль.

Шахтер разгромил Аустрию в товарищеском поединке, а вот киевское Динамо не смогло справиться с Тяньцзинь Цюаньцзянь, киевляне расписали с китайской командой голевую ничью.

Другие новости

Мадридский Реал согласовал трансфер Одриосолы, "сливочные" заплатят за защитника Реал Сосьедад 40 млн евро. Роналду заявил, что его не любят в Реале, футболист обиделся, что его хотят продать лишь за 100 млн евро. Ювентус может объявить о трансфере обладателя 5-ти "Золотых мячей" уже в субботу.

Мюнхенская Бавария уже продала все билеты на домашние и выездные матчи сезона 2018/2019, а украинец Евгений Коноплянка забил в спарринге Шальке и Саутгемптона.

Начиная с сезона 2018/2019, в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы будет разрешено использовать дополнительную четвертую замену, если игра перейдет в экстратайме.

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