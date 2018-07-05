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Оскар Рамірес покинув збірну Коста-Ріки

10:26 65 Читать на русском
Оскар Рамірес покинув збірну Коста-Ріки
Оскар Рамірес / goal.com

Президент Федерації футболу Коста-Ріки Родольфо Вільялобос повідомив, що збірна отримає нового наставника.

Під час прес-конференції Родольфо Вільялобос повідомив, що з Оскаром Раміресом не буде продовжений контракт, команду до ЧС-2022 буде готувати новий наставник.

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"Контракт Оскара Раміреса закінчився після матчу проти Швейцарії і рішення не продовжувати його було узгоджене з Виконавчим Комітетом. Я хочу подякувати йому за роботу і на мою думку Коста-Ріка заслуговує тренера, який має міжнародний досвід.

Ми хотіли би бачити у себе тренера, який має досвід роботи на чемпіонатах світу.

Гарантую, що Коста-Ріка потрапить на ЧС-2022 у Катарі", – цитує Вільялобоса офіційний сайт Федерації футболу Коста-Ріки.

Теги
Світ Коста-Ріка Коста-Ріка Оскар Рамірес Оскар Рамірес
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