Нішіно покинув збірну Японії після успіху на ЧС-2018

Акіра Нішіно більше не тренуватиме збірну Японії, яку вивів у плей-офф чемпіонату світу-2018.

"У кінці липня контракт Нішіно зі збірною завершується. Продовжувати його не будуть, він покине свою посаду", – розповів голова японської федерації Кодзо Тасіма в коментарі Kyodo.

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63-річний фахівець очолив "синіх самураїв" у квітні після відставки Вахіда Халілходжича. Це призначення спочатку вважалося тимчасовим, адже Нішіно був функціонером місцевої федерації. Однак, на ЧС-2018 збірна Японії під його керівництвом несподівано пройшла груповий етап, а в 1/8 фіналу лише в драматичній кінцівці поступилася бельгійцям.

Ім'я наступника Акіри Нішіно на посаді наразі невідоме. Раніше повідомлялося, що Юрген Клінсманн може очолити збірну Японії. Німецький спеціаліст перебуває без роботи з 2016 року, коли покинув збірну США.