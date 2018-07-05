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"Я не судитимусь із Карпатами": голкіпер, якого прогнали через підтримку Росії, взяв паузу, у росіян – своя інформація

19:45 3398 Читать на русском
"Я не судитимусь із Карпатами": голкіпер, якого прогнали через підтримку Росії, взяв паузу, у росіян – своя інформація
Михайло Готра

Скандал навколо екс-голкіпера юнацької команди Карпат Михайла Готри розгоряється все більший і вже вийшов за межі України. "Футбол 24" додзвонився до опального гравця.

Нагадаємо, що під час матчу 1/8 фіналу ЧС-2018 між збірними Росії та Іспанії Михайло Готра не приховував симпатій до господарів Мундіалю.

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У своєму Instagram голкіпер виклав фото із "вусами надії" і російським триколором, маючи на увазі головного тренера Станіслава Черчесова. А після вирішального сейву Ігоря Акінфєєва у серії пенальті виклав ще одне фото.

готра

На аватарі Михайла Готри у ВКонтакте – фото із Красної площі у Москві, в альбомі – ще кілька характерних світлин, зроблених вже у період війни.

Про те, що Карпати припинили співпрацю із своїм голкіпером, вважаючи його поведінку аморальною, першим повідомив сайт уболівальників "зелено-білих".

У розмові із "Футбол 24" представники футбольного клубу Карпати чітко і лаконічно підтвердили: контракт із Готрою розірвано. На прохання розповісти про цю ситуацію більше, ввічливо відмовили: не коментуємо.

Тим часом російський ресурс Sport24.ru стверджує, посилаючись на джерела, близькі до Михайла Готри: голкіпер подаватиме на Карпати до суду.

"Мішу звинуватили в сепаратизмі. Віце-президент клубу Олег Смалійчук дізнався про те, що Готра святкував перемогу збірної Росії над іспанцями. Контракт розірвали на наступний день після того, як було опубліковане відео зі святкуванням. Зараз йдуть розмови з адвокатами з приводу правомірності такого кроку з боку керівництва клубу. Поки ніяких слів підтримки ні від кого не отримували", – сказало російському ресурсу їхнє джерело.

Натомість сам Михайло Готра заперечив інформацію Sport24.ru. У короткій розмові з "Футбол 24" гравець запевнив: "Я не судитимусь із Карпатами". Відповідати на інші запитання поки що відмовляється.

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ЧС 20181/8 фіналу

Іспанія - Росія: Неділя 01 липня 2018

Іспанія
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Росія
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