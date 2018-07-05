Уткін став на захист гравця, відрахованого з Карпат за підтримку збірної Росії

Російський журналіст Василь Уткін закликав підтримати Михайла Горту, якого прогнали із львівських Карпат через підтримку Росії.

Футбольний коментатор і журналіст Василь Уткін закликав підтримати 18-річного воротаря Карпат Михайла Горту, якого вигнали з клубу за підтримку збірної Росії після перемоги над командою Іспанії в матчі 1/8-фіналу ЧС-2018.

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"Якщо людина не може відкрито уболівати на чемпіонаті світу за кого завгодно, якщо він стає об'єктом цькування, на рівні уряду, хай йому грець! Якщо його позбавляють роботи, а в даному випадку – йому 18 років, ще й мрії...

Що я можу. Я можу тільки підписатися на його інстаграм. І запропонувати вам зробити те ж саме", – розмірковує Уткін на своїй сторінці у Твіттер.

Правда, користувачі соцмережі відразу відразу звернули Уткіна на його ж недалекоглядність:

"Ти краще Сенцова підтримай, Вась. Який вже майже 5 років дивиться не футбол, а стіну в своїй камері. Чи кому він потрібен, раз тут хлопця вигнали з футбольного клубу в ІНШИЙ країні?", – написав користувач Твіттер DMTRPDLK.

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"Василь, при всій повазі до вас, а ви б вболівали за німців в 44-му, якби тоді був чемпіонат? Тут така ж історія! Ну а що стосується цькування, чи не в вашій чудовій країні "травили" Макаревича і інших не менш гідних людей за те, що вони говорять і роблять те, що думають?", – написав користувач Твіттер Vitaly Balakhonov.