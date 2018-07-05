Уругвай – Франція: Кавані тренується за індивідуальною програмою

Участь нападника збірної Уругваю Едінсона Кавані у матчі 1/4 фіналу ЧС-2018 проти Франції – під питанням.

Сьогодні уругвайська команда провела тренування на території спортивного центру "Борський". Форвард ПСЖ Едінсон Кавані працював окремо від загальної групи, повідомляє ТАСС.

Перші чемпіони світу, шок Маракани, гарра і Табарес. Як маленька країна Уругвай стала футбольним гігантом

За інформацією видання, футболісти збірної Уругваю провели розминку і виконували вправи з м'ячем. Кавані, який отримав травму у зустрічі 1/8 фіналу чемпіонату світу проти команди Португалії, виконував вправи на іншій половині поля. Він концентрувався на ходьбі та бігу, зрідка торкався з м'яча. Вважається, що Кавані не встигне відновитися до матчу проти Франції.

Матч 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 Уругвай – Франція відбудеться 6 липня, початок гри – о 17:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.