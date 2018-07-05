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Уругвай – Франція: Кавані тренується за індивідуальною програмою

17:55 366 Читать на русском
Уругвай – Франція: Кавані тренується за індивідуальною програмою
Едінсон Кавані / фото: ТАСС

Участь нападника збірної Уругваю Едінсона Кавані у матчі 1/4 фіналу ЧС-2018 проти Франції – під питанням.

Сьогодні уругвайська команда провела тренування на території спортивного центру "Борський". Форвард ПСЖ Едінсон Кавані працював окремо від загальної групи, повідомляє ТАСС.

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За інформацією видання, футболісти збірної Уругваю провели розминку і виконували вправи з м'ячем. Кавані, який отримав травму у зустрічі 1/8 фіналу чемпіонату світу проти команди Португалії, виконував вправи на іншій половині поля. Він концентрувався на ходьбі та бігу, зрідка торкався з м'яча. Вважається, що Кавані не встигне відновитися до матчу проти Франції.

Матч 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 Уругвай – Франція відбудеться 6 липня, початок гри – о 17:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

ЧС 20181/4 фіналу

Уругвай - Франція: П'ятниця 06 липня 2018

Уругвай
до матчу
22
год
:
3
хв
Франція
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Теги
ЧС 2018 Едінсон Кавані Едінсон Кавані Уругвай Уругвай Уругвай - Франція
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:
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17:00
Франція
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