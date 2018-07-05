Роналду в січні: Якщо я коштую 100 мільйонів євро, значить мене не люблять

Форвард Реала Кріштіану Роналду зробив заяву в січні щодо вартості, за яку зараз може перейти в Ювентус.

В останні дні в ЗМІ повідомляють, що Кріштіану Роналду погодився на перехід у туринський Ювентус за 100 мільйонів євро, а зарплата португальця складатиме 30 мільйонів євро на рік.

Щоправда, у січні футболіст зробив різку заяву щодо суми, за яку його хочуть продати в Турин.

"Якщо я коштую 100 мільйонів євро, це означає, що в клубі мене не люблять", – цитує Кріштіану Marca.

Португальський бомбардир провалив першу частину сезону, "прорвало" його лише взимку 2018 року.

"Ніхто не платитиме йому стільки, скільки платимо йому зараз ми, і ми не можемо нікого продавати, заробляючи такі гроші", – заявляли вболівальники королівського клубу.

Після київського фіналу ЛЧ 2017/2018 Реал – Ліверпуль (3:1) португалець натякнув на свій можливий від'їзд з Сантьяго Бернабеу, сказавши, що він мав хороші часи в Мадриді, але Флорентіно Перес одразу заявив, що Кріштіану має діючий контракт і залишиться в клубі.

Сам футболіст повідомляв, що причиною його прагнення піти не є фінанси. Флорентіно Перес та Жорже Мендеш зустрінуться для обговорення майбутнього португальця.