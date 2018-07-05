toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
КРІШТІАНУ РОНАЛДУ Новини ЧС 2018

Роналду в січні: Якщо я коштую 100 мільйонів євро, значить мене не люблять

13:10 736 Читать на русском
Роналду в січні: Якщо я коштую 100 мільйонів євро, значить мене не люблять
Кріштіану Роналду / Getty Images

Форвард Реала Кріштіану Роналду зробив заяву в січні щодо вартості, за яку зараз може перейти в Ювентус.

В останні дні в ЗМІ повідомляють, що Кріштіану Роналду погодився на перехід у туринський Ювентус за 100 мільйонів євро, а зарплата португальця складатиме 30 мільйонів євро на рік.

Щоправда, у січні футболіст зробив різку заяву щодо суми, за яку його хочуть продати в Турин.

"Якщо я коштую 100 мільйонів євро, це означає, що в клубі мене не люблять", – цитує Кріштіану Marca.

Португальський бомбардир провалив першу частину сезону, "прорвало" його лише взимку 2018 року.

"Ніхто не платитиме йому стільки, скільки платимо йому зараз ми, і ми не можемо нікого продавати, заробляючи такі гроші", – заявляли вболівальники королівського клубу.

Після київського фіналу ЛЧ 2017/2018 Реал – Ліверпуль (3:1) португалець натякнув на свій можливий від'їзд з Сантьяго Бернабеу, сказавши, що він мав хороші часи в Мадриді, але Флорентіно Перес одразу заявив, що Кріштіану має діючий контракт і залишиться в клубі.

Сам футболіст повідомляв, що причиною його прагнення піти не є фінанси. Флорентіно Перес та Жорже Мендеш зустрінуться для обговорення майбутнього португальця.

Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Головне Ювентус Ювентус Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Флорентіно Перес Трансфери Реал Мадрид Трансфери Ювентуса Трансфери Чемпіонату Іспанії Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Реал узгодив трансфер Одріосоли
    Іспанія — 10:511117 Реал узгодив трансфер Одріосоли
1
дн
:
3
год
:
17
хв
Уругвай
17:00
Франція
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук