"Ювентус, Ліверпуль, Манчестер Сіті та ще 5 клубів", – Рафаїлов розповів, які клуби цікавилися Луніним

Генеральний директор луганської Зорі Сергій Рафаїлов розповів деталі трансферної саги з Андрієм Луніним, який зрештою перебрався до мадридського Реала.

"У пресі було дуже багато різної інформації. Десь вона співпадала з реальністю, десь – ні. Можу сказати, що Луніним цікавилося два десятки клубів.

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Конкретно на зв'язок із клубом щодо Андрія виходили Реал Сосьєдад, Наполі, Лейпциг, Інтер, Ювентус, Ліверпуль, Манчестер Сіті. За обопільною згодою з Реалом, скажу навіть більше – за проханням іспанського клубу, сума трансферу розголошуватися не буде", – цитує Рафаїлова офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, що в червні колишній кіпер луганців Андрій Лунін підписав довгостроковий контракт з Реалом. За неофіційною інформацією, трансфер коштував мадридському клубу 9 млн євро, ще 4,4 млн євро Зоря може отримати у вигляді бонусів. Пізніше стало відомо, що Дніпро отримає половину суми від переходу Луніна в Реал.