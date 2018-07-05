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Коноплянка забив у спарингу Шальке та Саутгемптона

15:56 784 Читать на русском
Коноплянка забив у спарингу Шальке та Саутгемптона
Євген Коноплянка / ФК Шальке

Український хавбек німецького Шальке Євген Коноплянка відзначився першим забитим м'ячем у новому сезоні.

28-річний півзахисник забив у першому контрольному матчі "кобальтових", повідомляє офіційний твіттер Шальке.

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Уже на 21-й хвилині поєдинку проти англійського Саутгемптона Коноплянці вдалося забити дальнім ударом. Щоправда, трохи допоміг українцю рикошет від захисника, який дезорієнтував кіпера "святих" Маккарті.

Раніше Євген Коноплянка став переможцем турніру з настільного тенісу на зборах Шальке. Відзначимо, що гельзенкірхенці проводять підготовку до нового сезону в Китаї.

Теги
Міжсезонні збори Німеччина Відеоновини Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шальке Шальке Саутгемптон Саутгемптон
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