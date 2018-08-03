Головні новини футболу 2 серпня: Маріуполь крокує далі у Лізі Європи, Динамо підписало бразильця, Ігуаїн змінив клуб

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 2 серпня.

Маріуполь крокує далі у Лізі Європи

Маріуполь обіграв в Одесі Юргорден та пробився у 3-й раунд кваліфікації Ліги Європи. В овертаймі перемогу українському клубу приніс влучний удар з пенальті Руслана Фоміна. Наставник Маріуполя Олександр Бабич дотепно прокоментував успіх своєї команди.

Маріуполь в наступному раунді Ліги Європи зіграє проти Бордо, який за сумою двох матчів здолав латвійський Вентспілс. Матчі відбудуться 9 та 16 серпня.

До слова, Динамо Брест Хобленка і Нойка драматично вийшло в наступний раунд завдяки голу на останніх секундах. Лех Костевича переміг Шахтар Солігорськ і зіграє з Генком Маліновського.

Новачок Динамо та провокаційні чутки про Хацкевича

Динамо оголосило про перехід атакувального півзахисника Сантоса Вітора Буено. Київський клуб взяв бразильця в оренду на два сезони. У новій команді він виступатиме під 20-м номером. Після переходу в Динамо Буено назвав свою головну ціль в новій команді.

Київський клуб також опинився в епіцентрі дивних чуток. Деякі українські ЗМІ запустили дивовижну інформацію про потенційного наступника Олександра Хацкевича на посаді головного тренера київського Динамо. Білоруський фахівець начебто може покинути команду, якщо "біло-сині" не проб'ються у груповий етап Ліги чемпіонів.

Трансфери Ігуаїна та Бонуччі, можливий новий клуб Коноплянки

Мілан офіційно завершив трансфери Гонсало Ігуаїна та Маттії Кальдари. Ігуаїн виступатиме за "россонері" до літа 2019 року на правах оренди з правом викупу. Кальдара підписав контракт з Міланом до 2023 року. 24-річний захисник став частиною трансферу Леонардо Бонуччі, який повернувся у Ювентус.

Натомість Євген Коноплянка може продовжити кар'єру в Еспаньйолі. Українець нібито готовий піти на зниження своїх доходів заради того, щоб змінити клуб.

А ось Барселона збирається вразити трансфером хавбека Баварії Артуро Відаля. Каталонці вже узгодили умови особистого контракту з 31-річним гравцем.