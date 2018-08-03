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Бабич: Знаю, що Юргорден хотів приїхати пива попити і вже купив квитки до Франції – доведеться їх здавати

2 серпня 23:47 465 Читать на русском
Бабич: Знаю, що Юргорден хотів приїхати пива попити і вже купив квитки до Франції – доведеться їх здавати
Олександр Бабич / фото із соцмереж

Наставник Маріуполя Олександр Бабич прокоментував перемогу над Юргорденом та вихід у 3-й раунд кваліфікації Ліги Європи 2018/19.

"Цей і попередній матч забрав дуже багато емоцій. Сьогодні Одеса нас погнала вперед. Моментами в атаці було більше імпровізації, але також були і награні моменти.

Робили акцент на другу зону, там повинні були зустрічати і перекривати півзахисників. Коли це виходило – були контратаки. Хочу ще раз всім подякувати. Ради, що додали в скарбничку України бали. Подивимося що буде далі.

Маріуполь – Юргорден – 2:1 – відео голів та огляд матчу

На сьогоднішній матч ми добиралися швидше, у нас було більше часу на відновлення. У суперника пішло більше часу на це.

Але перш за все, ця перемога – це емоції. Після пропущеного гола боявся, щоб ми не притиснулися до своїх воріт і не пропустили безглуздий гол. Ми говорили про те, що чим більша шафа, тим гучніше падає. Сьогодні цією шафою був Юргорден. Знаю, що вони хотіли приїхати сюди тільки пива попити і вже купили квитки до Франції. Доведеться їх здавати.

Головне зараз відновитися. Після таких матчів навіть футболістам м'яч не потрібно давати. Може пограємо в волейбол, в боулінг. Будемо думати, як їх відновити", – цитує Бабича Tribuna з посиланням на телеканал "Футбол 1".

Ліга Європи2-й кваліф. раунд, матчі-відповідіЧорноморець (Одеса)

Маріуполь - Юргорден: Четвер 02 серпня 2018

Маріуполь
Матч завершено
2 : 1
( осн. час 1 : 1 )
Юргорден
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Теги
Ліга Європи Маріуполь - Юргорден Маріуполь Маріуполь Олександр Бабич Олександр Бабич
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