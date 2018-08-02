Барселона узгодила трансфер Артуро Відаля

Хавбек мюнхенської Баварії Артуро Відаль може продовжити кар'єру в Барселоні.

Барселона узгодила трансфер 31-річного чилійського півзахисника Баварії Артуро Відаля, повідомляє портал Sport.es.

За інформацією видання, каталонці розпочали переговори з футболістом та клубом лише тиждень тому, проте швидко узгодили всі деталі.

Повідомляється, що сума трансферу складе 30 млн євро.

Нагадаємо, раніше лунала інформація, що Відаль узгодив контракт з міланським Інтером.

"Ніхто не працював важче за Зінченка", – українець отримав позитивну оцінку за гру на Міжнародному кубку чемпіонів