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Барселона узгодила трансфер Артуро Відаля

17:31 684 Читать на русском
Барселона узгодила трансфер Артуро Відаля
Артуро Відаль / Фото: соцмережі

Хавбек мюнхенської Баварії Артуро Відаль може продовжити кар'єру в Барселоні.

Барселона узгодила трансфер 31-річного чилійського півзахисника Баварії Артуро Відаля, повідомляє портал Sport.es.

За інформацією видання, каталонці розпочали переговори з футболістом та клубом лише тиждень тому, проте швидко узгодили всі деталі.

Повідомляється, що сума трансферу складе 30 млн євро.

Нагадаємо, раніше лунала інформація, що Відаль узгодив контракт з міланським Інтером.

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Теги
Інтер Інтер Трансфери Барселона Барселона Німеччина Артуро Відаль Артуро Відаль Баварія Баварія
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