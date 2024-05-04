"Емоції тільки позитивні. Нарешті ми дочекалися нашої перемоги. Але ще боротьба попереду. Сьогодні, звісно, було дуже приємно перемагати, але й наші суперники виграли. Бачимо, що наш чемпіонат – дуже цікавий. Для нас це була дуже важлива перемога.

Довгоочікувана перемога підопічних Скрипника у відеоогляді матчу Металіст 1925 – Ворскла – 3:2

Своїм хлопцям я казав, що не може немотивована команда вигравати в мотивованої. Ми були дуже налаштованими на цю гру. Три голи ми теж вже не забивали деякий час, так що ми задоволені. Але ще раз кажу, вся боротьба попереду.

Впевнено грали, але ті моменти, які мала Ворскла, – теж є над чим працювати. Можна розмірковувати про все, але коли ти виграєш, то все забуваєш. Хлопці задоволені, нарешті ми виграли. Ми 14 ігор не могли святкувати перемогу.

Знали, що Кане – такий хлопець, який може з м'ячем бігти, дуже технічний. Степанюк може створити гол будь-який. Кожушко – ми очікували, що він буде грати – теж, на мою думку, такий хлопець, як Кане. Тож у них попереду дуже гарні хлопці. Позаду – це не наша проблема, як то кажуть, але ми дивимося на себе. У нас Юрченко не грав. У нас є Жичиков, у якого проблеми з м'язами були. Так що в нас теж проблеми зі складом.

Але ті вболівальники, які вболівали сьогодні за нас, – то був наш 12 гравець на полі. Ми дуже задоволені, що ми виграли. Дякуємо тим уболівальникам, які сьогодні вболівали за нас", – поділився Скрипник у ефірі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, що Металіст 1925 завдяки тріумфу у грі з Ворсклою зумів перервати серію, яка налічувала 14 матчів без перемог.

Металіст 1925 вперше переміг під керівництвом Скрипника – звитяга над Ворсклою завершила 14-матчеву серію