Металіст 1925 вперше з листопада здобув перемогу в УПЛ, здолавши Ворсклу в матчі 27-го туру. Дивіться відео голів та огляд зустрічі Металіст 1925 – Ворскла на "Футбол 24".

Металіст 1925 повів у рахунку в середині першого тайму – Безуглий замкнув навіс Габелока з кутового. Ворскла відповіла голом Кане (не без допомоги рикошету), але на перерву харків'яни пішли з гольовою перевагою – Габелок потужним ударом у кут вивів Металіст 1925 вперед.

Металіст 1925 вперше переміг під керівництвом Скрипника – звитяга над Ворсклою завершила 14-матчеву серію

Степанюк по перерві міг знову зрівняти рахунок, а під кінець зустрічі харків'яни зуміли збільшити відрив завдяки реалізованому пенальті Юсова. Степанюк у компенсований час скоротив відставання, теж реалізувавши 11-метровий.