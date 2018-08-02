Ліга Європи: Динамо Брест Хобленка і Нойка драматично вийшло в наступний раунд завдяки голу на останніх секундах

Брестське Динамо зуміло вирвати нічию в драматичному матчі проти Атромітоса та отримати путівку у третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи.
У матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи Атромітос приймав Динамо Брест. Олексій Хобленко та Олександр Нойок вийшли на поле з перших хвилин.
У першому таймі глядачі голів не побачили. Втім, Динамо влаштовував такий результат, адже вдома вони перемогли з рахунком 4:3, хоча вигравали 4:0 до 70-ої хвилини.
На 63-й хвилині гравець Атромітоса Муякіч отримав червону картку, що мало б полегшити завдання білоруській команді. Але на 80-й хвилині греки зуміли забити гол.
Путівку в наступний раунд Ліги чемпіонів Динамо Брест отримало лише на останніх секундах матчу завдяки голу Нєхайчіка.
Ліга Європи, 2-й кваліфікаційний раунд, матч-відповідь
Атромітос – Динамо Брест – 1:1
Голи: Манусос, 80 – Нехайчік, 90+5
Вилучення: Муякіч, 63
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