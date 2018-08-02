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Ліга Європи: Динамо Брест Хобленка і Нойка драматично вийшло в наступний раунд завдяки голу на останніх секундах

22:30 1765 Читать на русском
Ліга Європи: Динамо Брест Хобленка і Нойка драматично вийшло в наступний раунд завдяки голу на останніх секундах
Динамо Брест здобуло драматичну нічию

Брестське Динамо зуміло вирвати нічию в драматичному матчі проти Атромітоса та отримати путівку у третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи.

У матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи Атромітос приймав Динамо Брест. Олексій Хобленко та Олександр Нойок вийшли на поле з перших хвилин.

У першому таймі глядачі голів не побачили. Втім, Динамо влаштовував такий результат, адже вдома вони перемогли з рахунком 4:3, хоча вигравали 4:0 до 70-ої хвилини.

На 63-й хвилині гравець Атромітоса Муякіч отримав червону картку, що мало б полегшити завдання білоруській команді. Але на 80-й хвилині греки зуміли забити гол.

Путівку в наступний раунд Ліги чемпіонів Динамо Брест отримало лише на останніх секундах матчу завдяки голу Нєхайчіка.

Ліга Європи, 2-й кваліфікаційний раунд, матч-відповідь

Атромітос – Динамо Брест – 1:1

Голи: Манусос, 80 – Нехайчік, 90+5

Вилучення: Муякіч, 63

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Атромітос - Динамо Брест: Четвер 02 серпня 2018

Атромітос
Матч завершено
1 : 1
Динамо Брест
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Ліга чемпіонів Олексій Хобленко Олексій Хобленко Динамо Брест Динамо Брест Атромітос - Динамо Брест Олександр Нойок Олександр Нойок Атромітос Атромітос
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