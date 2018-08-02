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Вітор Буено офіційно став гравцем Динамо

13:21 3098 Читать на русском
Вітор Буено офіційно став гравцем Динамо
Вітор Буено / ФК Динамо

Київське Динамо оголосило про перехід атакувального півзахисника Сантоса Вітора Буено.

"Біло-сині" досягли із Сантосом угоди щодо переходу хавбека, повідомляє офіційний сайт Динамо.

Київський клуб взяв Буено в оренду на два сезони. Раніше повідомлялося, що Динамо зможе викупити бразильця за 10 млн євро. У новій команді він виступатиме під 20-м номером.

23-річний півзахисник є вихованцем Ботафого. Із 2015 року Вітор Буено грав за Сантос. У бразильській Серії А за "риб" він провів 47 матчів, у яких забив 9 м'ячів і зробив 9 асистів. У Кубку Лібертадорес у його активі 10 поєдинків, 3 голи та 1 результативна передача.

Фото: ФК Динамо Київ

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