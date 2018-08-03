Главные новости футбола 2 августа: Мариуполь шагает дальше в Лиге Европы, Динамо подписало бразильца, Игуаин сменил клуб

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 2 августа.

Мариуполь шагает дальше в Лиге Европы

Мариуполь обыграл в Одессе Юргорден и пробился в 3-й раунд квалификации Лиги Европы. В овертайме победу украинскому клубу принес точный удар с пенальти Руслана Фомина. Наставник Мариуполя Александр Бабич остроумно прокомментировал успех своей команды.

Мариуполь в следующем раунде Лиги Европы сыграет против Бордо, который по сумме двух матчей одолел латвийский Вентспилс. Матчи состоятся 9 и 16 августа.

К слову, Динамо Брест Хобленко и Нойка драматично вышло в следующий раунд благодаря голу на последних секундах. Лех Костевича победил Шахтер Солигорск и сыграет с Генком Малиновского

Новичок Динамо и провокационные слухи о Хацкевиче

Динамо объявило о переходе атакующего полузащитника Сантоса Витора Буэно. Киевский клуб взял бразильца в аренду на два сезона. В новой команде он будет выступать под 20-м номером. После перехода в Динамо Буэно назвал свою главную цель в новой команде.

Киевский клуб также оказался в эпицентре странных слухов. Некоторые украинские СМИ запустили удивительную информацию о потенциальном преемнике Александра Хацкевича на посту главного тренера киевского Динамо. Белорусский специалист якобы может покинуть команду, если "бело-синие" не пробьются в групповой этап Лиги чемпионов.

Трансферы Игуаина и Бонуччи, возможный новый клуб Коноплянки

Милан официально завершил трансферы Гонсало Игуаина и Матии Кальдары. Игуаин будет выступать за "россонери" до лета 2019 на правах аренды с правом выкупа. Кальдара подписал контракт с Миланом до 2023 года. 24-летний защитник стал частью трансфера Леонардо Бонуччи, который вернулся в Ювентус.

Зато Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в Эспаньоле. Украинец якобы готов пойти на снижение своих доходов ради того, чтобы сменить клуб.

А вот Барселона собирается поразить трансфером хавбека Баварии Артуро Видаля. Каталонцы уже согласовали условия личного контракта с 31-летним игроком.